影／印度雷擊頻傳 兩省24小時內至少38死

印度 官員今天表示，北部兩省過去24小時頻傳雷擊事件，造成至少38人喪生。

美聯社報導，印度警方表示，多數死亡事件發生在西北部拉吉斯坦省（Rajasthan），有11人在琥珀堡（Amber Fort）一處瞭望台附近遭逢雷擊喪命。

At least 16 killed in lightning at Jaipur’s Amber Fort this evening. More than 35 people were at the fort’s watchtower to enjoy themselves during rain. This video is from a nearby rooftop. @jaipur_police say death toll may rise. #Jaipur #Lightning #Amber pic.twitter.com/EmwYvE0Znk — प्रो. राकेश गोस्वामी / Prof. Rakesh Goswami (@DrRakeshGoswami) July 11, 2021

一名警官表示，昨天發生雷擊時，有些罹難者曾在瞭望台附近自拍。這名警官還說，拉吉斯坦省受到大雷雨侵襲，另有9人在不同的雷擊事件中喪生，還有近20人受傷。

一名政府官員說，北方省（Uttar Pradesh）昨天有18人因雷擊喪生，大多是在戶外工作的農業勞工 。

兩省政府都宣布對罹難者家屬和傷者提供補償金。

印度氣象局已警告未來兩天會有更多雷擊狀況。

在印度6月到9月的雨季，雷擊相當常見，根據最近可取得的官方統計，印度2019年有2900多人因此喪命。