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影／印度雷擊頻傳 兩省24小時內至少38死

中央社新德里12日綜合外電報導

印度官員今天表示，北部兩省過去24小時頻傳雷擊事件，造成至少38人喪生。

美聯社報導，印度警方表示，多數死亡事件發生在西北部拉吉斯坦省（Rajasthan），有11人在琥珀堡（Amber Fort）一處瞭望台附近遭逢雷擊喪命。

一名警官表示，昨天發生雷擊時，有些罹難者曾在瞭望台附近自拍。這名警官還說，拉吉斯坦省受到大雷雨侵襲，另有9人在不同的雷擊事件中喪生，還有近20人受傷。

一名政府官員說，北方省（Uttar Pradesh）昨天有18人因雷擊喪生，大多是在戶外工作的農業勞工

兩省政府都宣布對罹難者家屬和傷者提供補償金。

印度氣象局已警告未來兩天會有更多雷擊狀況。

在印度6月到9月的雨季，雷擊相當常見，根據最近可取得的官方統計，印度2019年有2900多人因此喪命。

印度 勞工

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