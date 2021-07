影／印度雷擊頻傳 兩省24小時內至少38死

印度 官員今天表示,北部兩省過去24小時頻傳雷擊事件,造成至少38人喪生。

美聯社報導,印度警方表示,多數死亡事件發生在西北部拉吉斯坦省(Rajasthan),有11人在琥珀堡(Amber Fort)一處瞭望台附近遭逢雷擊喪命。

At least 16 killed in lightning at Jaipur’s Amber Fort this evening. More than 35 people were at the fort’s watchtower to enjoy themselves during rain. This video is from a nearby rooftop. @jaipur_police say death toll may rise. #Jaipur #Lightning #Amber pic.twitter.com/EmwYvE0Znk