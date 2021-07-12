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熱浪來襲 加拿大野火肆虐部分封路列車有限

中央社／洛杉磯11日電
加拿大卑詩省李頓村被野火燒毀後的殘骸。(美聯社)
加拿大卑詩省李頓村被野火燒毀後的殘骸。(美聯社)

美國加拿大西部各地數千萬民眾今天遭逢新一波熱浪侵襲，部分道路關閉，鐵路交通受限，有關當局也再度下令居民撤離。

法新社報導，加拿大多處野火持續蔓延，包括過去兩天又爆發50起火災，政府宣布新緊急措施，以防極為乾燥的區域出現更多野火，包括減慢或限制鐵路交通。列車是引發野火的常見原因之一，特別是火花抑制裝置往往維護不善，以致釀災。

根據加拿大廣播公司新聞網（CBC News）消息，卑詩省（British Columbia）李頓村（Lytton）本月稍早被大火燒得面目全非，已知有2人喪生。

加拿大交通部長阿爾加布拉（Omar Alghabra）9日下令卑詩省部分地區鐵路停駛48小時，今天宣布卑詩省等全國各野火高風險區實施鐵路交通限制措施，將持續到10月31日。

酷熱天氣在週末籠罩美西太平洋沿岸的大部分地區，並向內陸延伸遠至洛磯山脈（Rocky Mountains）西緣。

美國國家氣象局（National Weather Service）今天在官網上說：「危險的熱浪將影響美西大部分地區，氣溫很可能破紀錄。」加拿大氣象學家則預測，加拿大西部部分地區的高溫將接近攝氏32度，遠高於季節性標準。

路透報導，加州死谷（Death Valley）攝氏54度，再度成為地球上最熱的地方之一。

在今天下午將近4時，死谷中心地帶的火爐溪遊客中心（Furnace Creek Visitor Center）外頭溫度計顯示攝氏56.7度，不過國家公園管理局（NPS）人員表示，這個測量值通常會高於官方讀數。

加拿大 美國 熱浪

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