比利時9旬婦同時染2變異株 5天內病情惡化死亡

西班牙巴塞隆納醫護人員10日為準備入場參與音樂節的觀眾，現場作新冠病毒檢測。（路透）

比利時研究人員11日表示，一名90歲婦人在同時染上新冠肺炎 的Alpha變異株和Beta變異株後病逝，還強調這樣罕見的現象恐怕遭到低估。

中央社引述法新社報導，這名婦人獨居、並未接種疫苗 ，接受居家照護，3月間多次跌倒後被送往比利時城市亞斯特OLV醫院治療，同一天驗出新冠病毒陽性反應。起初婦人血氧濃度良好，後來病情卻急轉直下，五天後不幸病逝。

醫療人員採檢是否有任何「高關注變異株」時，發現婦人身上同時存在最早在英國 發現的Alpha變異株和最早在南非發現的Beta變異株。

主導這項研究的OLV醫院分子生物學家萬克柏根說，這兩種病毒當時都在比利時流行，很可能有兩個人把各自帶原的病毒傳給婦人。她說，目前很難判定合併感染是否對這名患者病情迅速惡化發揮了作用。

她表示，目前雖然沒有這類合併感染的其他公開案例，但「這樣的現象恐怕遭到低估」，這是由於高關注變異株採檢有限；她呼籲提高使用PCR快篩方式來偵測已知的變異株。

多重感染並非首例。今年1月巴西有兩名30多歲患者同時感染兩種新冠病毒，但僅有咳嗽、喉嚨痛和頭痛，不需要住院；葡萄牙也有一名17歲患者感染兩種新冠病毒。英國華威大學病毒學專家勞倫斯‧楊說，需要研究判斷多重感染是否會降低疫苗效力，或導致症狀加重。