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東京新增614例確診 連續22天高於上周同日

中央社東京11日綜合外電報導
日本東京都疫情持續嚴峻，今天新增614例確診病例。(美聯社)
日本東京都疫情持續嚴峻，今天新增614例確診病例。(美聯社)

日本東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續嚴峻，今天新增614例確診病例，較上周日增加96例，連續22天高於上周同日。今天另新增3例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都截至今天為止一周平均每天新增確診病例733.9例，是前一周平均126.1%。

從確診年齡層來看，最多的是20多歲的208例，30多歲以119例次之，40多歲的109例排第3；60多歲以上到90多歲高齡者總計40例。

東京都至今累計病例數18萬1638例，包括2256例死亡病例；重症患者數較昨天減少2人，總數61人。

同屬首都圈的神奈川縣今天新增389例確診病例，連續4天單日新增逾300例。至今累計病例數7萬315例，包括964例死亡病例。

埼玉縣今天新增163例確診病例，至今累計病例數4 萬7925例，包括838例死亡病例；千葉縣新增183例確診病例，較上周日增加42例，連續4天高於上周同日，至今累計病例數4萬2029例，包括717例死亡病例。

每日新聞報導，大阪府今天新增167例確診病例，幾乎是上周日88例一倍，至今累計病例數10萬4849例。

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