被趕下台近1個月 內唐亞胡11日凌晨黯淡搬離官邸

以色列前總理內唐亞胡。(美聯社)

以色列 前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）近1個月前遭繼任的班奈特（Naftali Bennett）趕下台，不過直到今天凌晨才正式搬出他位於耶路撒冷的官邸。

法新社報導，內唐亞胡家族發言人透過聲明向媒體表示，午夜過後不久，內唐亞胡一家便離開位於巴爾福街（Balfour Street）的官邸。

有人曾在週末目擊到官邸外有搬家卡車，並錄到黑色奧迪汽車 被拖離官邸。

早年曾擔任過3年總理的鷹派領袖內唐亞胡2009年再度接掌總理一職，連續12年擔任以色列領導人，成為以色列史上任期最久的總理。

即使內唐亞胡歷經詐欺、賄賂及背信指控的審判，依然穩坐總理寶座。內唐亞胡對這些指控均予以否認，並說這些都是針對他的左翼陰謀。

內唐亞胡在不到2年時間內帶領以色列經歷4次嚴重分裂的選舉，後來遭右翼民族主義派的班奈特趕下台。班奈特於6月13日宣誓就職，領導一個意識型態不一致的聯合政府。

然而，內唐亞胡當時並未搬離總理官邸，反而持續在官邸招待達官顯要，包括在川普任內擔任美國 駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）。

內唐亞胡與班奈特辦公室6月底宣布，內唐亞胡搬離總理官邸的最後期限為7月10日星期六。

內唐亞胡在今天午夜過後，略晚於他同意的時間點搬離官邸。

一個一年多來每週都在官邸外發動抗議行動的組織「犯罪總理」（Crime Minister）今天譏諷內唐亞胡，該組織在臉書上寫道：「被告和他的家屬夜裡像最後一批賊一樣逃走。」

班奈特預計今天將接手總理官邸。