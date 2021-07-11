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美國曾占海地19年 如今不出兵原因是這個

編譯李京倫／報導
海地人民10日在美國大使館前手持護照要求政治庇護，因為在海地生命財產沒保障。（Getty Images）
海地人民10日在美國大使館前手持護照要求政治庇護，因為在海地生命財產沒保障。（Getty Images）

海地總統摩依士7日遇刺身亡後，海地政府9日深夜請求美國出兵海地維持秩序，遭美國拜登政府婉拒。紐約時報報導，美國不願派兵到海地，因為拜登總統現在只想縮減海外兵力規模，派兵到海地可能使美軍犧牲，並使美國繼阿富汗之後，再度與政局混亂的國家糾纏不清。

美國政府只說，會派聯邦調查局（FBI）和國土安全部官員到海地，看看如何幫助海地政府調查此案。

美國國防部發言人柯比10日受訪時說，「我們注意到海地的請求，正在分析」，並說內容籠統，沒提到需要的兵力人數和類型。

一名拜登政府高級官員9日深夜說得直接：「美國目前沒有計畫提供軍事援助。」

紐時指出，拜登政府拒絕派兵，有可能使海地混亂情勢惡化為難民危機。這也顯示歷經20年阿富汗戰爭，美國軍事干預海外態度已出現重大轉變，連有限度派兵到政治動盪的鄰近國家都沒興趣。

海地請求出兵前幾小時，拜登才剛發表談話，捍衛自己從阿富汗撤軍的決定。拜登政府目前主要考慮用其他方式幫助海地維持秩序，可能包括讓國務院、司法部和國土安全部加強訓練海地軍警。

美國就算只派少數軍隊到海地也有風險。1992年美國派一小支維和部隊到索馬利亞，隔年10月索國首都摩加迪休發生街頭槍戰，18名美軍和至少數百名索國人死亡，成了時任美國總統柯林頓的政治危機。

2010年海地發生規模7強震，海地政府估計死亡人數22萬到32萬，時任美國總統歐巴馬擔心海地難民湧入，出兵數千到海地維持秩序數月，並撥款1億美元賑災。

那次美軍出兵雖然沒解決海地官員貪腐、黑幫橫行、經濟蕭條等根本問題，但被認為成功。不過，美國智庫蘭德公司2013年發布報告指出，當年的任務「有可能變得比預期耗時費力」，海地政府會希望美軍「無限期駐留」。

何況，在海地總統遇害、政府權力歸屬不明之際介入海地局勢，會被認為干涉海地內政。1915年海地總統遭暗殺，時任美國總統威爾遜派陸戰隊在海地首都太子港登陸，自此占領海地19年。

海地參議院9日任命議長蘭伯特為臨時總統，與先前自行宣布代行總統職務的總理喬塞德對峙。摩依士5日任命前政府部長亨利出任新總理，原定7日舉行的新總理就職儀式因當天凌晨總統遇刺而取消，喬塞德正當性受質疑。

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