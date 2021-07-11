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3人爭奪政權 海地陷憲政危機

編譯李京倫、陳韻涵／綜合報導
海地總統摩依士（右）在自宅遇刺身亡，遺孀瑪婷（左）10日首度透過錄音發表譴責聲明。（美聯社）
海地總統摩依士（右）在自宅遇刺身亡，遺孀瑪婷（左）10日首度透過錄音發表譴責聲明。（美聯社）

海地陷入憲政危機，參議院議長蘭伯特被任命為臨時總統，與先前自行宣布代行總統職務的總理喬塞德打對台。遇刺身亡的總統摩依士生前任命的新總理亨利也說，他才是海地領袖。

海地參院9日任命議長蘭伯特為臨時總統。由於參院30名議員中20人任期已滿，目前只剩10名議員在任，這10人中有8人簽署決議案，支持蘭伯特當臨時總統。決議案寫道，身為「海地中央層級僅存仍在行使職責的民選公職人員」，他們才是唯一有權「行使國家主權」的人。

摩依士5日任命神經外科醫師、前政府部長亨利出任新總理，原定7日舉行的新總理就職儀式因當天凌晨總統遇刺而取消，這8名參議員說，亨利應取代喬塞德出任總理。

亨利9日在接受路透電話訪問時說，因為有總統的任命法令，摩依士遇刺後他才是海地合法和最高領袖，應由他組建新政府。

蘭伯特9日晚間在推特發文感謝參院支持，稱希望自己能為海地政府的民主過渡鋪平道路，但10日他又宣布，原定10日舉行的總統就職儀式已延後，好讓所有參議員都能參與。

海地眾院所有議員都已任滿，無人在任。根據海地憲法，總統遇襲身亡後，應由參眾兩院選出新的國家領袖。以海地國會目前形勢，參眾兩院推選總統很困難。

另一方面，因身受重傷轉送邁阿密治療的海地總統遺孀瑪婷，10日首度透過錄音發表聲明，譴責敵人想毀掉「摩依士的夢想、願景和意識形態」。

瑪婷在邁阿密醫院以海地官方語言克雷奧語錄製聲明，並在官方推特帳號張貼聲明稿。

海地國內電台播放瑪婷的錄音聲明，她說：「我活下來了，感謝神。但我失去了摯愛夫婿摩依士，我們攜手奮鬥逾25年。這些年來，家中總是洋溢著愛，那些傭兵突然闖進來，開槍掃射我的夫婿。」

她接著說：「你們必須是惡名昭彰的冷血罪犯，才敢暗殺像摩依士這樣的總統，連讓他開口說話的機會也不給。」

她說：「你們知道，摩依士總統在對抗什麼。這些人僱用傭兵刺殺摩依士總統和他的家人，是因為興建道路、電力和飲用水供應計畫，並籌辦公投和選舉；暗殺摩依士總統的傭兵已落網，但其他傭兵正想扼殺他的夢想、願景和意識形態。」

海地警方已逮捕20多名嫌犯，其中兩人為海地裔美籍，其餘18人為哥國籍。仍有5人在逃。

隨著調查擴大，反對黨參議員指控喬塞德預謀篡位。參議員杜蒙接受海地電視台訪問時說，喬塞德「自行宣布就職，我們無法接受」。

摩依士 參議員 參院

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