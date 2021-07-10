苦於缺貨櫃 南韓出口商 腦筋動到漁船上

由於難以取得貨櫃，南韓企業甚至考慮用漁船送貨。（路透）

在新冠疫情 導致航運業陷入瓶頸，尤其是貨櫃短缺情形甚為嚴重之際，南韓 企業正力圖克服這項難關，尤其是當地首當其衝的中小型出口商，連漁船這個選項都納入考量。

路透報導，Dongkwang國際公司業主李尚勳（音譯）表示，由於一「櫃」難求，甚至正考慮利用在釜山港停泊的漁船來送貨，以滿足俄國對引擎機油的旺盛訂單需求。他說，中國 大陸像是航運危機下的「黑洞」，把所有的貨櫃船都吸過去。

像Dongkwang這樣數千名南韓出口商，如今都難以透過釜山港這個全球第七大港順暢地運送貨物。釜山港每天處理逾5.9萬只貨櫃，占南韓運量約75%。

全球航運商競相把家具、玩具等貨物送往歐美消費者手上，但航商往往優先運送大陸的貨物，而非釜山港的貨品。釜山港的貨物經理表示，這導致釜山港的船隻較少，但大陸的港口擠得水洩不通；許多船隻從大陸離開時，都已經將近滿載，到釜山港的時候幾乎已經沒有什麼空間。

有些船隻甚至不在釜山港停泊。根據釜山港的主管機關，今年1-5月，開進釜山港的貨櫃船數量減少了近10%，但同期出口量卻比去年同期勁增23.4%，導致南韓的復甦並不平均。

雖然疫情導致航運業吃緊是全球性的問題，但像釜山港這類轉運港出現壅塞，使當地小型出口商的處境雪上加霜。

大陸最繁忙港口之一的鹽田港，6月為控制疫情而部分關閉，有些貨物只好轉送到釜山港等鄰近港口，導致貨物積壓和延遲的情況更嚴重。

李尚勳說，有時航運商拒絕接受預訂，或是迫使客戶接受更高的即期運費。

然而對三星、樂金等大型南韓企業而言，航運吃緊帶來的衝擊較小，因為航運商通常會優先處理財力雄厚以及貨運量較大客戶的訂單。