我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新華社：上海復星與台積電、鴻海、永齡 簽約疫苗銷售

維州夏洛茲維爾 種族衝突4年後 李將軍雕像終拆除

苦於缺貨櫃 南韓出口商 腦筋動到漁船上

編譯陳律安／綜合外電
由於難以取得貨櫃，南韓企業甚至考慮用漁船送貨。（路透）
由於難以取得貨櫃，南韓企業甚至考慮用漁船送貨。（路透）

在新冠疫情導致航運業陷入瓶頸，尤其是貨櫃短缺情形甚為嚴重之際，南韓企業正力圖克服這項難關，尤其是當地首當其衝的中小型出口商，連漁船這個選項都納入考量。

路透報導，Dongkwang國際公司業主李尚勳（音譯）表示，由於一「櫃」難求，甚至正考慮利用在釜山港停泊的漁船來送貨，以滿足俄國對引擎機油的旺盛訂單需求。他說，中國大陸像是航運危機下的「黑洞」，把所有的貨櫃船都吸過去。

像Dongkwang這樣數千名南韓出口商，如今都難以透過釜山港這個全球第七大港順暢地運送貨物。釜山港每天處理逾5.9萬只貨櫃，占南韓運量約75%。

全球航運商競相把家具、玩具等貨物送往歐美消費者手上，但航商往往優先運送大陸的貨物，而非釜山港的貨品。釜山港的貨物經理表示，這導致釜山港的船隻較少，但大陸的港口擠得水洩不通；許多船隻從大陸離開時，都已經將近滿載，到釜山港的時候幾乎已經沒有什麼空間。

有些船隻甚至不在釜山港停泊。根據釜山港的主管機關，今年1-5月，開進釜山港的貨櫃船數量減少了近10%，但同期出口量卻比去年同期勁增23.4%，導致南韓的復甦並不平均。

雖然疫情導致航運業吃緊是全球性的問題，但像釜山港這類轉運港出現壅塞，使當地小型出口商的處境雪上加霜。

大陸最繁忙港口之一的鹽田港，6月為控制疫情而部分關閉，有些貨物只好轉送到釜山港等鄰近港口，導致貨物積壓和延遲的情況更嚴重。

李尚勳說，有時航運商拒絕接受預訂，或是迫使客戶接受更高的即期運費。

然而對三星、樂金等大型南韓企業而言，航運吃緊帶來的衝擊較小，因為航運商通常會優先處理財力雄厚以及貨運量較大客戶的訂單。

南韓 疫情 中國

上一則

南非第3波疫情肆虐 約翰尼斯堡市長染疫病逝

延伸閱讀

高房價下 今年恐逾10萬人逃離首爾

高房價下 今年恐逾10萬人逃離首爾
大陸工作室突解散 林依晨爆隱退？

大陸工作室突解散 林依晨爆隱退？
南韓確診暴增 首爾防疫升至最高級

南韓確診暴增 首爾防疫升至最高級
南韓官方智庫：北韓拒收AZ疫苗 擔心副作用

南韓官方智庫：北韓拒收AZ疫苗 擔心副作用

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45

超人氣

更多 >
密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫
打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要

打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場