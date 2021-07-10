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海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作

中央社哥倫比亞波哥大10日綜合外電報導
海地警方9日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。(美聯社)
海地警方9日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。(美聯社)

因涉海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案而被捕的一名哥倫比亞退役軍人之妻透露，她的丈夫上月接受保全公司招募前往多明尼加，可能之後又轉往海地。

美聯社報導，這名落網傭兵烏力貝（Francisco Uribe）之妻尤莉（Yuli）昨天告訴哥倫比亞W電台（W Radio），一家名為CTU的公司以每月2700美元的薪資雇用烏力貝前往多明尼加，並在多明尼加告訴他，他將負責保護一些有權勢的家族。

尤莉說，她最後一次與丈夫通話是在7日晚間10時、即摩依士遇害近24小時後，當時丈夫聲稱，正在1棟房屋內負責警戒，屋裡還有其他人。「次日，他發給我一則像是告別的簡訊…他說他們那時正在逃亡、他們遭受攻擊…這是我最後一次聽到他的消息」。

尤莉表示，她對丈夫的活動知之甚少，甚至不知道他已前往海地。哥國公民必須申請簽證，方可入境海地。

烏力貝曾因涉及10餘年前美國代訓的哥國軍隊一連串法外處決事件，而曾遭到調查。哥國法庭記錄顯示，他和另一名軍人被控在2008年殺害1名平民，後來他們試圖將受害者描述為在衝突中喪生的罪犯。

另一名被捕的哥倫比亞嫌犯葛羅索（Manuel Antonio Grosso），上月也曾在臉書張貼自己在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）觀光景點遊覽的照片。

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