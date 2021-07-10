高房價下 今年恐逾10萬人逃離首爾

隨著首爾房價、房租暴漲，預計今年首爾淨流出人口將超過10萬。圖為首爾住宅大廈。（路透）

韓聯社報導，隨著首爾房價、房租暴漲，今年從首爾市遷移至京畿道等首都圈其他地區的人口增加，統計廳發布的報告顯示，今年前五個月遷出首爾的人口比遷入人口多4.4118萬人，平均每月人口淨流出8823人，照此趨勢發展，預計全年淨流出人口將超過10萬。

統計顯示，2018年首爾人口淨流出多達11.023萬人，2019年減少至4.9588萬人，去年反彈至6.485萬人。今年以來，人口淨流出態勢加劇。

南韓 開發研究院國際政策研究生院教授崔瑟基表示，遷出首爾的人口中大部分遷至臨近首爾的京畿道或仁川市等首都圈地區，住房壓力是主要原因。去年因職業和教育 等問題共7.59萬人遷入首爾，因住房壓力、家庭問題、環境問題等有14.07萬人遷出首爾，其中，因住房壓力遷出的人口高達7.96萬人，占比過半。

據KB銀行Liiv房地產 發布的資料，以公寓為例，截至6月首爾均價為11.4283億韓元（約美金99萬元），比去年同期上漲19.48%。京畿道均價比去年同期上漲高達25.18%，為5.3319億韓元（約美金46萬元）。

典租方面，首爾上漲17.86%，達到6.2678億韓元（約美金53萬元）。京畿道上漲15.89%，達到3.4938億韓元（約美金30萬元）。典租是南韓特有的租房形式，承租人租房時把較高押金（保證金）交付給出租人，而不需繳納月租費，在租期結束時，出租人將全額押金退給承租人。

統計廳去年展開的家庭金融福利調查結果顯示，南韓家庭淨資產由低到高分為五組，最低20%家庭所擁有的資產僅為1.1877億韓元（約美金10萬元），收入最高20%家庭所擁有的資產達到7.9409億韓元（約美金68萬元）。這意味如果不是高收入階層很難在首爾等首都圈買房和租房。