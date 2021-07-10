海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

華盛頓郵報與華爾街日報報導，海地總統摩依士 遇刺演變為國際事件，扯入台灣 且疑點重重。此案牽涉到經由多明尼加前來海地犯案的哥倫比亞前突擊隊員共26員，以及兩名從佛州南部來的美籍海地人，11名犯嫌闖入台灣駐海地大使館被捕。美籍嫌犯供稱任務是拘提摩依士而非刺殺他，到場後才知他已遇害。

摩依士在官邸遇刺後幾小時，犯案現場附近槍聲大作，警方正在追捕說西班牙語的突擊隊員嫌犯，兩名美籍海地嫌犯穿著骯髒白色T恤和卡其褲，主動自首。審訊他們的執法人員說，兩人供出的案情有如電視劇情節。

其中一人、35歲的索拉吉斯經常往返佛州南部和海地，供稱上網找到為「幾個外國人」當翻譯的工作。曾有一個月左右，他經常跟外國人和一起執行任務的其他成員，在距離摩依士官邸十分鐘車程的「皇家綠洲飯店」餐廳，一邊用餐一邊籌畫行動。另一名美籍海地人是55歲的文森，他供稱外國人叫麥克。

索拉吉斯說，他們接獲的任務是執行法官命令拘提摩依士。7日晚間任務小組來到總統私邸，索拉吉斯對警衛大喊自己是美國 緝毒署人員，命令他們離開。索拉吉斯供稱，這時事情出了大錯，一名哥倫比亞前突擊隊員從私邸出來說，摩依士在小組抵達前已遇害。

索拉吉斯曲折離奇的說法，讓法官諾艾爾暫停訊問。諾艾爾說：「我認為他們在隱瞞事實。他們說，自首是因為別無選擇。他們的任務不是刺殺總統，後來發現情況不是原本想的那樣，就自首了。」

許多海地民眾和關心海地局勢的外國人都覺得奇怪，訓練有素的暗殺小組怎麼會在刺殺摩依士幾小時後就被捕，沒有縝密逃亡計畫。

前美國駐海地代理大使莫雷諾說：「他們可是所謂的精銳突擊隊員，怎麼會犯案後沒多久就在兩個街區外被捕？」

海地首都太子港「海地社會經濟政策研究中心」理事薛佛里說：「涉嫌暗殺海地總統的有哥倫比亞人，有美籍海地人。每個人都想知道真相。」

美國維吉尼亞大學政府與外國事務教授法頓關於海地著述頗豐，他受訪時說：「最重要的新案情是這些傭兵不是要刺殺摩依士，而是要逮捕他。為何如此？誰是幕後金主？傭兵有沒有說謊？」

另一大疑點是總統隨扈當時為何不在。法官表示將傳喚總統府侍衛長到案說明。