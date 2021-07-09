加拿大教堂遭焚毀 寄宿學校倖存者籲停止縱火

加拿大 原住民寄宿學校舊址接連發現無名塚後，最近發生10幾間教堂遭蓄意破壞和縱火 ，寄宿學校倖存者和原住民族領袖紛紛呼籲身分不明的縱火犯，停止焚毀教堂的行為。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，數間原住民兒童寄宿學校舊址發現1000多座無名塚，據信是有人為表達不滿而縱火。

活水堂（Living Waters Church）傳道助理艾藍萊里（Jenn Allan-Riley）5日在記者會中表示：「焚毀教堂並不是聲援我們原住民的行為。如我所說的，我們不會破壞宗教場所。」

艾藍萊里是「60年代掏空運動」（Sixties Scoop）受害者，也是寄宿學校倖存者的女兒。她說，對教堂縱火正進一步分裂原住民族和非原住民族，燒毀教堂的行為不符合原住民價值觀。

60年代掏空運動是加拿大政府大規模遷移原住民兒童的行動，1960年代有數以千計的原住民族兒童，在未經父母同意下，遭政府強迫從家中帶走，並送往白人的家庭中寄養，政府推動這項同化政策歷時20多年。

遭祝融的教堂包括位於艾德蒙頓（Edmonton）郊外、有百年歷史的天主教堂；位於卡加立（Calgary）的越南 宣道會（Vietnamese Alliance Church）4日發生火災，是最近發生的縱火案。數天前，卡加立各地至少有10間教堂一夜間遭破壞。

多數攻擊案都是針對天主教堂，部分教堂位於第一民族（First Nations）社區。

加拿大皇家騎警（RCMP）目前尚未抓到任何犯嫌，但在卑詩省坎路普斯印第安寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）舊址發現215具學童遺骸，以及薩克其萬省的瑪麗瓦爾（Marieval）一所學校又發現751座無名塚後，發生一連串可疑教堂縱火事件。

上週又在卑詩省克蘭布魯克（Cranbrook）附近一間聖尤金天主教教會學校（St Eugene's Mission School）遺址發現182座無名塚。各界普遍預期，加拿大各地數十所寄宿學校遺址將會陸續發現無名塚，多數寄宿學校是由天主教會經營。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）5日重申，他譴責焚燒教堂行為，且說蓄意破壞、縱火和破壞公有財產不是國家向前邁進之道。