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G20財長會議將發表公報 呼籲加快全球分配疫苗

中央社威尼斯9日綜合外電報導

20國集團財長在威尼斯舉行2天會議，根據最新版本聯合公報，與會財長疾呼應加快對全球分配2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗、藥物與篩檢試劑，但無新的實質承諾。

聯合公報預計明天會議邁入尾聲時發布，路透社事先取得文件，2名知情官員表示，最終發布的公報將不會有所更動。

文件顯示，20國集團（G20）財長雖然依舊下定決心要讓各地疫情「儘快」獲得控制，卻沒有做出新的實質承諾要捐贈疫苗，以及在財務上支援世界衛生組織（WHO）共同主導的疫苗、藥物、篩檢試劑與醫療物資公平配送計畫。

各國財長預料將在公報中肯定世衛組織的「獲取COVID-19工具加速計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A）是對抗疫情的一大利器。

文件顯示，他們將呼籲公部門與私部門「包括透過全球公平分配安全、有效、品質有保證，且價格合理的疫苗」，來應對計畫中尚存在的缺口。

G20財長在聯合公報中也將支持131個國家與地區近期達成的全球稅務改革協議，即對跨國企業課徵最低15%稅率。

疫苗 疫情 篩檢

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