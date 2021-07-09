對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

隨著Delta變種病毒在全球多國快速蔓延，科學家與製藥業者都忙於研究既有的各種廣用疫苗 ，對於這種病毒的防護效果究竟如何？

大部分觀察家們都同意一點，就是這些疫苗對於防止Delta肺炎確診者成為重症患者，且必須住院治療上，都相當有效。

世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦明納山表示，多國的實際情況顯示，主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面。目前的優先要務，就是在所有國家都大規模施打疫苗。

對英國14,019位Delta病例所做的分析顯示，接種過兩劑輝瑞 ／BNT與AZ疫苗者，對重症的防護率分別高達96%及92%。

輝瑞藥廠8日也重申，輝瑞／BNT疫苗也能有效對抗Delta病毒 ，尤其是注射第三劑之後；該公司並表示，計畫研究一種針對特定病毒的疫苗，最早將於下月初開始實驗。

目前英國已有半數以上的民眾完成兩劑疫苗接種，患者的死亡率為0.085%，只有高峰期的5%。

但疫苗是否能夠有效預防染病，以防止疫情擴散？這點仍值得憂慮。英國5月的初步數字顯示，接種兩劑輝瑞／BNT疫苗的民眾，對Delta病毒的預防率為88%；一個月之後蘇格蘭的研究顯示，預防率為79%。

加拿大科學家的研究顯示，輝瑞／BNT疫苗對Delta病毒的預防率為87%，與疫苗對Alpha病毒的預防率89%相當。

另外以色列衛生部的研究顯示，輝瑞／BNT疫苗對Delta病毒的預防率僅64%；不過輝瑞與衛生部官員立即改口，表示這只是初步的研究，而且研究方法不太具代表性。

至於其他疫苗，由於並不存在實際的數據，只能依賴實驗室的測試，來評估疫苗對Delta病毒的防疫效果，即在實驗室裡使用疫苗接種者的血液，來評估疫苗的防護能力。

莫德納公司指出，實驗室研究顯示，與原始病毒株相比，莫德納疫苗對Delta病毒產生的抗體數減少一半，但該公司形容這項結果仍「令人振奮」。執行長班塞爾表示，這項數據「使我們更相信莫德納疫苗對新發現的病毒仍能有效防護」。

嬌生公司表示，該公司的疫苗對Delta病毒產生的抗體數，比對南非Beta病毒還高；嬌生並未提出具體數字，但表示疫苗對肺炎提供「持久的防護」。

俄羅斯史普尼克V 疫苗的生產商表示，該公司疫苗對Delta病毒的防護效果，超過其他已公布數據的疫苗，但並未提供任何支持的證據。

一些中國中國科學家表示，某些中國疫苗對Delta病毒的防護效果，比其他病毒要低。科興公司發言人表示，實驗室數據顯示，與其他病毒相比，科興疫苗對Delta病毒產生的抗體數為三分之一。