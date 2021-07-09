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武裝分子為何闖入台駐海地使館？前大使：地緣關係

記者徐偉真／台北報導
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

台灣駐海地大使館遭疑似暗殺海地總統摩依士（Jovenel Moïse）的武裝分子闖入，駐海地前大使楊承達說，大使館和摩依士官邸不遠，台大使館在山腳下，摩依士官邸在上，武裝分子執行暗殺後沒有立刻撤離而是躲在當地，後來因為警方搜捕一路下逃因此闖入台灣大使館。

楊承達說，海地總統府在2010年大地震中震垮，之後總統就不住在總統府，而是自己指定住所作為官邸，摩依士官邸和台灣大使館很近，位於高級住宅區中，該區依山傍海景色很漂亮，台灣大使館在山腳下，往上是台灣大使的官邸，再往上就是摩依士官邸。

楊承達說，根據他了解，武裝分子那天晚上暗殺摩依士後沒有立刻撤離，躲在該區的一間民房中，但因為當地住戶單純，居民很快就發現社區有陌生人並報警，警方很快趕到並搜捕，當中11人往下逃，看到台灣大使館就闖入。

據了解，武裝分子闖入時因為大使館全員已居家辦公，使館內只有兩位保全，保全看到有人闖入後立刻找躲藏處並回報保全公司，公司再通報警方及大使館。

外界關心摩依士遭暗殺，和台灣邦交是否生變，楊承達說，海地目前還很混亂，沒有時間管到外交，且海地何時會成立政府目前還是未定之天，本來規畫7月修憲，結果至今沒有實現，預計年底要進行的選舉也因為沒有修憲而卡住，現在的臨時政府合法性也受到質疑，也鬧雙包，摩依士之前宣布任命71歲神經科醫生亨利（Ariel Henry）擔任總理，但臨時總理喬塞德（Claude Joseph）主張國家由他主政，而根據海地憲法應該是最高法院院長代理，但他之前已因為確診新冠肺炎逝世，但憲法卻沒有規定若最高法院院長也不在時該如何處理。

楊承達說，海地自從他2008年離任後沒有一次選舉是順利的，每次都有爭議，至於未來新政府上台有無可能外交轉向，楊承達說，台灣在對海地的外交工作上非常努力耕耘，「當地沒有什麼人反對或排斥我們」，中國對海地興趣也不高，邦交應無問題。

外交部前部長程建人表示，台灣海外使館遭到武裝分子入侵非常罕見，而海地是開發程度較低的國家，時常政局不穩，他回憶在他的外交生涯中，唯二在他面前落淚的外交官之一就是海地前駐華大使白若丹（Paul Raymond Perodin），當時海地改選，新的總統將上台，白若丹和他聊海地政局時忍不住落淚，讓他印象非常深刻。

台灣 大使館 摩依士

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