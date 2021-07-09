海地總統遇刺案 11嫌破門闖入台灣駐海地使館 全數被捕

海地警方8日表示，至少有28名嫌犯涉及總統暗殺行動。（路透）

海地總統摩依士 （Jovenel Moïse）遭刺身亡，海地警方表示嫌犯高達28人，台駐海地大使館 表示，有11名嫌犯在台使館被捕。台外交部今天表示，駐海地大使館8日遭一群全副武裝分子侵入，海地警方之後帶回11名嫌犯，使館除了門窗遭破壞，並無財物損失。

外媒報導，海地當局持續展開追捕行動，警方表示，至少有28人涉及總統暗殺行動，其中包括26名哥倫比亞人和2名海地裔美國人，海地國家警察 局局長查爾斯（Léon Charles）表示，以逮捕包括2名美國在內的17名嫌犯，還有8名嫌犯在逃，都是哥倫比亞人。

台外交部表示，駐海地大使館7日起因應摩依士遭刺殺事件，為安全起見關閉，駐館人員改為居家上班；8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，安全公司緊急通報駐館及海地警方。

台駐海地大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察進入大使館進行蒐捕行動，海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方（PNH）帶回偵訊。

台外交部表示，依據台駐館回報，經初步檢視及盤點使館館舍除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。外交部已請駐館加強使館安全維護並隨時注意後續相關發展。

海地總統摩依士日前遭刺身亡，海地警方持續追捕嫌犯，圖為摩依士2018年訪台時出席海地招商活動照片。（本報資料照片）

台駐海地大使館也在官方網頁發布新聞稿，表示大使館8日上午獲悉海地警方擬進入使館追捕嫌犯，使館基於對摩依士總統的殘酷野蠻暗殺是國際重大事件，徹底震驚了全世界。台灣作為國際社會負責任的一員、海地共和國的長期忠實朋友和可信賴的伙伴，其使館在不打擾海地警方的情況下同意並授權他們進行搜查行動，伸張正義，盡快揭露事件真相。