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阿富汗動盪牽動中亞局勢 塔利班要俄羅斯安心

中央社莫斯科8日綜合外電報導

俄羅斯主導的「集體安全條約組織」今天表示，若阿富汗與塔吉克邊界情勢惡化，組織已準備好動員全部力量因應。阿富汗民兵團體塔利班則告訴俄國，塔利班未對中亞構成威脅。

路透社報導，美國等外國部隊在阿富汗戰鬥近20年後，目前正陸續撤離當地，讓塔利班更有膽量嘗試在阿富汗擴大領地。

此舉導致數以百計的阿富汗維安人員和難民跨過邊界，逃進鄰國塔吉克，讓莫斯科（Moscow）和其他政府憂心伊斯蘭極端分子可能趁機滲透被俄國視為自家後院的中亞地區。

俄國國際傳真社（Interfax）報導，集體安全條約組織（CSTO）今天表示已做好準備，必要時將動用所有資源，以控制阿富汗和塔吉克邊界的危機。

集體安全條約組織成員包括俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克等6個國家。

該組織發布上述聲明之際，塔利班代表團正在莫斯科與俄國官員會談，試圖向俄國保證塔利班不會攻擊塔吉克邊界，未來也不會把阿富汗當成攻擊俄國本土的跳板。

俄國外交部發布聲明表示，俄方向塔利班代表團傳達俄國憂心阿富汗北部情勢日趨緊張，以及不希望戰鬥外溢至其他國家。

外交部說，塔利班除保證不會侵犯區域內其他國家的邊界，還說他們保障了阿富汗境內外國外交使團的安全。

俄國外交部並提到，塔利班表示希望和平解決阿富汗問題，並承諾會「在伊斯蘭規範和阿富汗傳統的架構內」尊重人權，包括女性的權利。

此外，塔利班也承諾會對抗激進團體「伊斯蘭國」（IS）在阿富汗構成的威脅，並將根除製毒行為。

阿富汗 俄國 白俄羅斯

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