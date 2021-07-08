我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刪含中華民國國旗推文 白宮：無心之過毋需解讀

海地總統遇刺 警方已逮捕6人 含一美國公民

歐洲議員批中國扼殺香港民主 下一個是台灣

中央社布魯塞爾8日專電
歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯。(路透)
歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯。(路透)

歐洲議會今天討論香港情勢，議員發聲批評中國扼殺香港民主後，提醒下一個是台灣，呼籲歐洲必須為人權及自由挺身而出。

歐洲議會今天在全會上討論人權及自由議題，近期被迫停刊的香港蘋果日報成為焦點之一，議員們批評中國侵害人權不符歐洲價值觀，也提醒中國對台灣的威脅。

比利時籍的歐洲議員傅特曼詩（Hilde Vautmans）發言表示，今天的討論傳達一個訊息，即踐踏人權的中國不能成為歐盟的親密夥伴； 而採行威權的中國對歐洲構成威脅。她並提醒歐洲議會，中國扼殺香港的民主後，中國領導人習近平已經表示，「下一個就是台灣」。

傅特曼詩說，捍衛基於法治、人權價值觀的國際秩序是歐洲議會的職責，呼籲一起為人權及自由挺身而出。

而斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）指出，中共正在進行自天安門事件以來最嚴重的侵犯人權行為，世界不能袖手旁觀，在中國共產黨成立一百周年之際，歐洲議會應發出強烈的訊號，與香港人民站在一起。

波蘭籍議員芙緹嘉（Anna Fotyga）除表示歐洲議會有責任與香港人民站在一起外，並進一步呼籲歐盟和歐盟27成員國應抵制參加2022年北京冬季奧運會。

芙緹嘉先前表示，正與幾個國家的議員計劃進一步的抵制北京冬奧行動，強調這能向中國發出強烈訊息，即西方不認同與奧運精神鮮明對比的壓迫政策。

而今天出席會議的歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）則回應指出，中國聲稱香港是內政事務，歐盟的反應是干涉，歐盟不接受這個說法，因為中國不但破壞香港在一國兩制原則下的自治，中國更違反其國際承諾，尤其是中英聯合聲明，歐盟將繼續與香港人民站在一起。

歐洲議會近年多次為香港發聲，今年一月更通過決議案，敦促歐盟國家根據歐盟人權全球制裁制度，考慮對侵害人權的香港與中國人士，包括香港特別行政區行政長官林鄭月娥實行針對性的制裁。

歐盟27成員國與香港有龐大的貿易往來，逾300家歐盟企業在香港設立地區總部，涉及貿易、金融、保險、零售、運輸等業務，因此歐盟相當重視香港情勢。

香港 中國 歐盟

上一則

英格蘭球迷瘋看歐洲杯 恐導致男性染疫快過女性

下一則

黎巴嫩與瑞典相繼發生小飛機失事 多人恐罹難

延伸閱讀

傳港府制訂「負面名單」 230名區議員恐遭拔 40人先辭

傳港府制訂「負面名單」 230名區議員恐遭拔 40人先辭
港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告

港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告
香港政務司長李家超：恐怖活動有滋生跡象

香港政務司長李家超：恐怖活動有滋生跡象
在美中概股 部署赴香港二次上市

在美中概股 部署赴香港二次上市

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評
波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療