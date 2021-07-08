疫情影響東奧 開閉幕式可能無觀眾

東京奧運預定23日開幕，國際奧林匹克委員會（IOC）8日召開五方會談，決定東京都內的比賽場館採閉門賽，日媒報導東奧開閉幕式也可能採無觀眾的方式。(美聯社)

東京奧運 預定23日開幕，8日晚間國際奧林匹克委員會（IOC）等召開五方會談後，決定東京都及鄰近三縣採閉門賽。日媒報導，東奧開閉幕式也可能採無觀眾的方式。

日本 讀賣新聞報導，東京都受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，日本政府8日對東京都第4度發布「緊急事態宣言」。

當地今晚8時（美東時間上午7時）國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）、東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子、日本奧運大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子舉行線上五方會談討論。

會議討論結果，決定東京都內的比賽場館採閉門賽。至於其他有東奧比賽會場的道縣，會議上決定將與這些道縣的知事（首長）協商。

東奧組織委員會與這些有奧運比賽地的相關都道縣進行協商後，東京都的鄰縣千葉縣、埼玉縣、神奈川縣這3縣認為，目前是處於防疫 層級當中次於「緊急事態宣言」的「防止蔓延等重點措施」層級，但因鄰近東京都，因此有必要與東京都同步而行，採閉門賽。

另外，有東奧比賽會場的宮城、福島、靜岡這3縣，並非適用緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施的地區，只要做好萬全的防疫措施，開放觀眾進場觀賽應沒問題。

日本產經新聞報導，宮城、福島、靜岡這3縣目前維持開放進場的觀眾人數是「場館可容納人數的50%以內、最多1萬人」。茨城縣的方針是僅接受與學校合作讓師生進場觀賽；北海道目前還沒決定。

今晚五方會談一開始，國際奧會主席巴赫表示，自從東京奧運（去年3月）決定延期一年舉行以來，就一直抱持著要舉辦一場安全的奧運暨帕運的決心。

巴赫於今天抵達日本，目前在東京都內的防疫旅館進行隔離。今晚他參與這場線上五方會談。

五方會談結束後，東京都知事小池百合子對媒體表示，她在五方會談上說明，為了守護東京都民眾的生命與健康，舉辦一場重視安全的奧運，有必要控制人流，採取嚴格的防疫措施。

小池說：「我想很多民眾很期待享受在奧運比賽場館直接觀賽的樂趣，雖然（決定採閉門賽）令人很難過，但還是請大家與家人、在自己家中盡情觀賞可以感到安心安全的奧運。」

有關帕運，小池表示，將觀察奧運閉幕時疫情如何，再做判斷。總之，期待能控制住疫情，安全地舉辦。