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印尼瘋傳伊維菌素治新冠 忽視健康警告

中央社雅加達8日綜合外電報導
圖為印尼一輛救護車上的新冠病患。(美聯社)
圖為印尼一輛救護車上的新冠病患。(美聯社)

印尼感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數激增，疫情失控，民眾忽視健康警告，掃購政治人物和網紅大力推薦的抗寄生蟲藥物伊維菌素治療COVID-19。

印尼當局通報每天多達數百人病逝，這個全球人口排名第4的國家從疫情爆發至今，仍無法抑制疫情迅速傳播。

由於社群網站瘋傳口服抗寄生蟲藥物伊維菌素（Ivermectin）可治療COVID-19的文章，使得全國各地藥局的伊維菌素銷售一空。

伊維菌素是一種廣泛使用的抗寄生蟲藥，最初是在1988年被用於治療通常被稱為河盲症的盤尾絲蟲病，其發現者獲得2015年諾貝爾醫學獎。自2012年以來，越來越多研究發現，伊維菌素對許多RNA病毒具有抗病毒特性，包括流感、愛滋病毒、登革熱病毒等。

雅加達一家藥物銷售公司負責人佑永（Yoyon）說：「有人拿伊維菌素的截圖給我們看，說可以治療COVID。」

他說，伊維菌素賣到缺貨，目前價格被哄抬到每瓶約17.5萬到30萬印尼盾（約12到20.6美元左右）。

網紅對伊維菌素的功效讚不絕口，推升此藥物的需求。

自稱是整全健康治療師的古納萬（Reza Gunawan）在推特有35萬名追蹤者，他寫道：「伊維菌素是各個醫師終結疫情、安全且有效的關鍵之一，有大量科學證據來佐證。」

印尼國營事業部部長索赫（Erick Thohir）也誇讚伊維菌素，並呼籲國內生產來打擊目前嚴峻的疫情。

推特有250萬名追蹤者的印尼前海洋暨漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）說：「我不是醫師，但在面臨絕望和困難之際，我認為任何事情都值得一試。」

網路上反疫苗和疫情陰謀論聲浪層出不窮，從巴西、南非到黎巴嫩對伊維菌素的需求都激增。

但製藥商默克集團（Merck）曾說，「沒有科學根據證明（伊維菌素）有對抗COVID-19的潛在治療作用」，並警告如果不適當用藥，可能會產生安全疑慮。

科學家、世界衛生組織（WHO）和數家藥物監管機關，包括印尼監管機關在內，也都強調沒有可信的證據證明伊維菌素可有效對抗COVID-19。

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