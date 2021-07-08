海地總統遇刺 警方已逮捕6人 含一美國公民

海地警方在遇刺的總統摩依士宅邸附近搜查。(美聯社)

加勒比海國家海地的政府官員今天表示，一名美國公民 因與總統摩依士 （Jovenel Moise）遇刺案有關，已經遭到逮捕。目前警方共拘留6名犯嫌。

之前有媒體報導被捕美國男子名叫索拉吉斯（James Solages）。海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）證實有一名海地裔美國人被捕，但未提供姓名。

根據法新社與路透社，海地國家警察 局長查爾斯（Leon Charles）表示，警方已經逮到6名歹徒，目前還在追捕幕後主嫌。查爾斯並呼籲民眾與安全部隊配合，不要製造混亂。

首都太子港（Port-au-Prince）拘留犯嫌的警察局外面，今天稍早聚集了數以百計的居民大聲叫囂「燒死他們」，還放火燒一輛被認為屬於刺客的車輛。

海地總理喬塞德（Claude Joseph）今天呼籲公民把犯嫌交給警方處理，不要動用私刑。

53歲的摩依士昨天凌晨在私邸中彈身亡，官員說行兇者是一群訓練有素的殺手。海地本已深陷政治分歧、饑饉和幫派暴力等問題，總統遇刺讓國家變得更加混亂。

聯合國的海地特使今天則呼籲所有政黨放下歧見，並表示喬塞德會持續領導海地至舉行大選為止。