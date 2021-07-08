我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刪含中華民國國旗推文 白宮：無心之過毋需解讀

海地總統遇刺 警方已逮捕6人 含一美國公民

海地總統遇刺 警方已逮捕6人 含一美國公民

中央社太子港8日綜合外電報導
海地警方在遇刺的總統摩依士宅邸附近搜查。(美聯社)
海地警方在遇刺的總統摩依士宅邸附近搜查。(美聯社)

加勒比海國家海地的政府官員今天表示，一名美國公民因與總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案有關，已經遭到逮捕。目前警方共拘留6名犯嫌。

之前有媒體報導被捕美國男子名叫索拉吉斯（James Solages）。海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）證實有一名海地裔美國人被捕，但未提供姓名。

根據法新社與路透社，海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）表示，警方已經逮到6名歹徒，目前還在追捕幕後主嫌。查爾斯並呼籲民眾與安全部隊配合，不要製造混亂。

首都太子港（Port-au-Prince）拘留犯嫌的警察局外面，今天稍早聚集了數以百計的居民大聲叫囂「燒死他們」，還放火燒一輛被認為屬於刺客的車輛。

海地總理喬塞德（Claude Joseph）今天呼籲公民把犯嫌交給警方處理，不要動用私刑。

53歲的摩依士昨天凌晨在私邸中彈身亡，官員說行兇者是一群訓練有素的殺手。海地本已深陷政治分歧、饑饉和幫派暴力等問題，總統遇刺讓國家變得更加混亂。

聯合國的海地特使今天則呼籲所有政黨放下歧見，並表示喬塞德會持續領導海地至舉行大選為止。

美國公民 警察 摩依士

上一則

南韓荷蘭攜手 卡位EUV供應鏈

下一則

印尼瘋傳伊維菌素治新冠 忽視健康警告

延伸閱讀

獨裁者輪番上台 沒有希望的海地

獨裁者輪番上台 沒有希望的海地
海地現在誰當家？喬塞德受質疑

海地現在誰當家？喬塞德受質疑
海地總統遇刺細節曝光 紐時：身中至少12槍 左眼被挖出

海地總統遇刺細節曝光 紐時：身中至少12槍 左眼被挖出
海地總統遭暗殺 警擊斃4嫌、逮2槍手

海地總統遭暗殺 警擊斃4嫌、逮2槍手

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評
波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療