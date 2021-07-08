獨裁者輪番上台 沒有希望的海地

海地總統摩依士7日凌晨在自家遭暗殺，令全球再次注意到這個動盪不安的貧窮國家。(美聯社)

海地總統摩依士 7日凌晨在自家遭暗殺，令全球再次注意到這個動盪不安的貧窮國家。200多年前脫離法國殖民獨立後，海地長年被獨裁者和強人掌權，政局長期不穩、經濟落後加上天災人禍不斷，海地的未來幾乎見不到任何希望。

泰晤士報報導，1804年宣布獨立、脫離法國殖民的海地，是世界第一個黑人 共和政體。法國要求天價「補償金」，直到1947年都持續向海地收錢。時任美國 總統傑佛遜擔心南方黑人起而效尤，拒絕承認海地獨立地位。農產富庶的海地，曾經是歐洲一半咖啡和蔗糖的供應來源，但在法國的壓榨下元氣大傷。

政治上，海地一直未能建立穩定的民主政權，上台的領袖很快被推翻，在位者只想著如何讓自己更富有。海地政治史上最惡名昭彰的領導人要算是杜華利父子，人稱「爸爸醫生」和「娃娃醫生」，兩人自1957年至1986年掌權，成立令人聞風喪膽的「麻布袋叔叔」祕密警察組織消滅異議者，又利用巫毒教操控迷信的民眾。

老杜華利的劣跡被英國作家格林寫成小說「喜劇演員」，老杜華利在法國提告格林，雖然勝訴，但只獲得1法郎賠償。1986年初，海地爆發大規模罷工及暴動，小杜華利2月舉家逃往美國。

1990年阿里斯蒂德就任總統，在位僅8個月就被軍事政變推翻，之後雖然在美國協助下回任，但2004年再度被推翻。

海地曾遭遇兩次嚴重天災。2010年1月12日，海地發生規模7點零強震，至少造成20萬人罹難。西方國家承諾援助共計160億美元幫助重建，但多數捐款沒有到位。人道組織的免費食物間接影響當地農民和小商家生計，重建房屋也因海地幾乎沒有地政資料而難以開展。禍不單行的是聯合國維和部隊的尼泊爾軍人帶來霍亂疫情，導致9千多人病故。

2016年10月初，海地遭5級颶風馬修侵襲，至少造成500多人死亡，逾17萬人無家可歸，災損逾28億美元。

在摩依士主政下，海地通膨、物價等問題惡化，總統大選延後，摩依士反而著力於修憲放寬總統連任規定，讓反對派不滿。摩依士被暗殺不見得能為海地帶來光明未來，恐怕只是讓這個貧困國家重複過往的動盪悲劇。