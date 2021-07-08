海地現在誰當家？喬塞德受質疑

海地警方與鑑識人員7日在故總統摩依士寓所附近搜查命案證物。（Getty Images）

海地總統摩依士 7日凌晨在私宅遭暗殺身亡，享年53歲。暫代職務的總理喬塞德公布部分案發經過。1群外籍槍手闖入摩依士住所，摩依士身中10多槍死亡，槍手與警方爆發槍戰，4人遭擊斃、兩人被捕。摩依士遇刺前發布新總理人選，所以宣稱暫代總統職位的喬塞德正當性受到質疑，海地迎向更不可知的未來。

喬塞德召開內閣會議後宣布全國戒嚴，限制民眾行動自由，軍方掌管秩序，一般法院由軍法法庭取代，以及限制媒體報導。他呼籲大眾保持冷靜，強調情況都在控制中。

這群槍手7日約凌晨一時闖入摩依士位於首都太子港高級住宅區的私人住所，摩依士遭槍殺。早前報導第一夫人瑪婷傷重不治，當局表示她傷勢嚴重，送往邁阿密搶救，已脫離險境。

治安法官德斯丁描述命案現場：「至少身中12槍，額頭、胸部，腹部都中彈，總統辦公室和臥室遭洗劫。總統躺在地上，白襯衫沾滿鮮血，嘴巴張開、左眼被挖出。」

海地警察 署長查爾斯7日晚間透過電視轉播表示，槍手和趕往現場的警方爆發槍戰，過程中一度有3名警察被挾持為人質。

喬塞德指出：「這是起經過縝密計畫的攻擊，由1個受過高度訓練和強大武裝的團體所為。」

海地駐美大使艾德蒙說，這群嫌犯為外國人，必然有海地內部勢力接應才能作案。他還說，嫌犯是偽裝成美國 緝毒署的傭兵。

海地駐哥倫比亞大使艾克索說，7日凌晨被手機訊息驚醒，住在總統私宅附近的親戚告訴他當地爆發槍戰，持續時間超過15分鐘。

海地政經局勢在摩依士上台後不斷惡化，通膨嚴重、物價高漲，街頭暴力司空見慣，宛如無法律無政府狀態。曾當過5任總統顧問的布蘭榭指出：「過去3年，包括天主教會、新教教會和巫毒教法師，都嘗試過勸摩依士放棄極權統治，但他變本加厲。」

反對派兩個月前曾發動政變但失敗，摩依士對抗議群眾採鐵腕鎮壓，甚至和黑幫聯手打壓反對派。

聯合國和歐盟皆譴責暗殺案，呼籲各方冷靜克制。美國則呼籲海地當局應如期於今年稍晚舉行大選。

海地原訂今年6月舉行修憲公投，摩依士在修憲提案中將總統選舉改為「得連選連任」，並增加總統指揮軍警的權力，招致強烈批評，因此宣布延期9月，與總統大選同時間舉行。