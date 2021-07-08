我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「100萬人想殺我」海地總統遭刺 是政治栽贓？叛亂威脅？

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

杜拜港口貨櫃輪爆炸 火光沖天 25公里外都感震撼

編譯葉亭均／綜合外電
杜拜港口貨櫃輪大爆炸，火光沖天。（影片截圖）
杜拜港口貨櫃輪大爆炸，火光沖天。（影片截圖）

杜拜當局表示，杜拜港口一艘貨櫃輪爆炸所引發的火勢已經受到控制，目前沒有回報任何傷亡。

杜拜政府新聞局表示，這起爆炸發生在傑貝阿里港當地7日近午夜時分，火光照亮了城市，一艘運能達130個貨櫃的貨櫃輪船上起火燃燒。

傑貝阿里港是中東最大港口，也是阿拉伯聯合大公國的主要貿易中心。

杜拜新聞局局長Al Arabiya表示，正在調查貨櫃輪爆炸的原因。杜拜警方則說，這場大火可能是由「摩擦或高溫」所引發，顯然是從一個放有易燃物質的貨櫃起火，船上並無放射性物質。

這場爆炸大火引發的震動，撼動了摩天大樓林立的杜拜城市，距離港口遠達25公里的建築物牆壁和窗戶都被震得嘎嘎作響。受驚嚇的民眾站在高處拍下一團火球照亮夜空的景象。從太空中的衛星都能見到這場爆炸的威力。

在大火發生兩個半小時後，杜拜民防隊表示已經控制住火勢，展開鋪滅程序。當局也在社群媒體張貼消防人員用水柱澆灌貨輪的景象，但畫面中仍可見到濃濃的火焰與濃煙。

杜拜新聞局引用傑貝阿里港當局的話指出：「我們採取所有必要措施確保港口船隻持續正常運作，不受任何干擾。」

杜拜當局並未公布這艘發生火災的貨櫃輪名稱，僅表示是艘運能為130個貨櫃的小型貨輪。至於對港口和附近船隻造成的災損程度也尚未釐清。

船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，一隊小型支援船圍繞在一艘名為Ocean Trader的貨櫃輪附近，該船的國籍為非洲國家葛摩。根據阿聯國營電視台WAM播送的影像，消防人員正在澆灌的船隻，船身的圖案和Ocean Trader相吻合。Ocean Trader是由杜拜船公司 Inzu Ship Charter營運。

Ocean Trader在周三午夜停靠於傑貝阿里港。船舶追蹤資料顯示，該船自4月以來自阿聯沿海航行。聯合國的船舶資料庫顯示，該船的船東為Sash Shipping。Sash和Inzu Ship Charter兩家公司都未立即回應。

社群媒體 太空 高溫

上一則

海地總統遇刺 局勢若惡化「美國可能軍事介入」

下一則

聯合國認證南韓晉升「已開發國家」文在寅：名副其實

延伸閱讀

中國塞港 堵住聖誕購物商機

中國塞港 堵住聖誕購物商機

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者
稱霸西半球 洛港5月貨櫃吞吐破百萬

稱霸西半球 洛港5月貨櫃吞吐破百萬
洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量創紀錄 在西半球港口居冠

洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量創紀錄 在西半球港口居冠

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護