杜拜港口貨櫃輪爆炸 火光沖天 25公里外都感震撼

杜拜當局表示,杜拜港口一艘貨櫃輪爆炸所引發的火勢已經受到控制,目前沒有回報任何傷亡。

杜拜政府新聞局表示,這起爆炸發生在傑貝阿里港當地7日近午夜時分,火光照亮了城市,一艘運能達130個貨櫃的貨櫃輪船上起火燃燒。

傑貝阿里港是中東最大港口,也是阿拉伯聯合大公國的主要貿易中心。

杜拜新聞局局長Al Arabiya表示,正在調查貨櫃輪爆炸的原因。杜拜警方則說,這場大火可能是由「摩擦或高溫 」所引發,顯然是從一個放有易燃物質的貨櫃起火,船上並無放射性物質。

這場爆炸大火引發的震動,撼動了摩天大樓林立的杜拜城市,距離港口遠達25公里的建築物牆壁和窗戶都被震得嘎嘎作響。受驚嚇的民眾站在高處拍下一團火球照亮夜空的景象。從太空 中的衛星都能見到這場爆炸的威力。

在大火發生兩個半小時後,杜拜民防隊表示已經控制住火勢,展開鋪滅程序。當局也在社群媒體 張貼消防人員用水柱澆灌貨輪的景象,但畫面中仍可見到濃濃的火焰與濃煙。

杜拜新聞局引用傑貝阿里港當局的話指出:「我們採取所有必要措施確保港口船隻持續正常運作,不受任何干擾。」

杜拜當局並未公布這艘發生火災的貨櫃輪名稱,僅表示是艘運能為130個貨櫃的小型貨輪。至於對港口和附近船隻造成的災損程度也尚未釐清。

船舶追蹤網站MarineTraffic顯示,一隊小型支援船圍繞在一艘名為Ocean Trader的貨櫃輪附近,該船的國籍為非洲國家葛摩。根據阿聯國營電視台WAM播送的影像,消防人員正在澆灌的船隻,船身的圖案和Ocean Trader相吻合。Ocean Trader是由杜拜船公司 Inzu Ship Charter營運。

Ocean Trader在周三午夜停靠於傑貝阿里港。船舶追蹤資料顯示,該船自4月以來自阿聯沿海航行。聯合國的船舶資料庫顯示,該船的船東為Sash Shipping。Sash和Inzu Ship Charter兩家公司都未立即回應。

Video of the fire in #Dubai’s Jebel Ali area. pic.twitter.com/2Y6HMa1z1l