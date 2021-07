影／兵敗如山倒？阿富汗官兵被拍到向神學士繳械投降

隨著美國 與盟邦軍隊即將全面撤出,阿富汗 各地陸續出現政府軍崩潰的現象,神學士更似乎在宣傳戰占上風。近日推特 流傳的多支影片顯示,政府軍官兵脫盔棄械向神學士投降,交出手上的美製槍械與悍馬車鑰匙。

根據一支標註拍攝時間為6月16日的影片,帕爾旺省(Parwan)的政府民兵向神學士成員投降,並將槍枝、彈藥與防彈背心整齊地放在地面。另有一支影片則可見到官兵與神學士成員握手,甚至相互擁抱。

Kabul militia surrendering with their weapons to the Taliban in Parwan Province on 16th June. pic.twitter.com/K1tp4VIlFn

據指出,官兵告訴神學士成員,「我們是做壞事的人,原諒我們」。神學士的成員則顯然歡迎他們的道歉,擁抱這些官兵,同時表示,「完全沒問題,不用害怕」。

一位推特網友則上傳影片,稱神學士控制巴達赫尚省(Badakhshan)的9個行政區後,腐敗的菁英與高層官員趕到省府所在的法扎巴德(Faizabad),準備搭乘民航機逃亡。

當地居民阿卜杜勒(Abdul)向泰晤士報表示,神學士已隔絕市外的所有大門,還在每條道路設置崗哨搜捕官員,可以棄城的人當然只能搭機逃跑,「巴達赫尚的多數行政區一仗都沒打就陷落了,許多人相信官員跟神學士已敲定秘密協議,民眾很害怕接下來會發生什麼事」。

美國與北約組織駐阿富汗部隊指揮官米勒將軍(Austin Scott Miller)日前在ABC新聞專訪承認,阿富汗國民軍如此快速向神學士投降讓他「感到震驚」,直指神學士正在行動,安全狀況不妙,「領土流失與其流失的速度都需要擔心。戰爭是實體的,但也關乎心理或士氣的層面,維持信心是很重要的」。

All over Afghanistan, thousands of Afghan army troops are surrendering, with their weapons and equipment, to the Afghan Taliban.



About 1000 troops have crossed over into Tajikistan and Uzbekistan seeking asylum.



The battle for Kabul will soon begin. Hedge your bets wisely... pic.twitter.com/saVHp2Ox3s