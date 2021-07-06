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影／兵敗如山倒？阿富汗官兵被拍到向神學士繳械投降

編譯周辰陽／即時報導
隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為據傳帕爾旺省的政府民兵向神學士成員投降影像。（取材自推特）
隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為據傳帕爾旺省的政府民兵向神學士成員投降影像。（取材自推特）

隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，神學士更似乎在宣傳戰占上風。近日推特流傳的多支影片顯示，政府軍官兵脫盔棄械向神學士投降，交出手上的美製槍械與悍馬車鑰匙。

根據一支標註拍攝時間為6月16日的影片，帕爾旺省（Parwan）的政府民兵向神學士成員投降，並將槍枝、彈藥與防彈背心整齊地放在地面。另有一支影片則可見到官兵與神學士成員握手，甚至相互擁抱。

據指出，官兵告訴神學士成員，「我們是做壞事的人，原諒我們」。神學士的成員則顯然歡迎他們的道歉，擁抱這些官兵，同時表示，「完全沒問題，不用害怕」。

一位推特網友則上傳影片，稱神學士控制巴達赫尚省（Badakhshan）的9個行政區後，腐敗的菁英與高層官員趕到省府所在的法扎巴德（Faizabad），準備搭乘民航機逃亡。

當地居民阿卜杜勒（Abdul）向泰晤士報表示，神學士已隔絕市外的所有大門，還在每條道路設置崗哨搜捕官員，可以棄城的人當然只能搭機逃跑，「巴達赫尚的多數行政區一仗都沒打就陷落了，許多人相信官員跟神學士已敲定秘密協議，民眾很害怕接下來會發生什麼事」。

美國與北約組織駐阿富汗部隊指揮官米勒將軍（Austin Scott Miller）日前在ABC新聞專訪承認，阿富汗國民軍如此快速向神學士投降讓他「感到震驚」，直指神學士正在行動，安全狀況不妙，「領土流失與其流失的速度都需要擔心。戰爭是實體的，但也關乎心理或士氣的層面，維持信心是很重要的」。

隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為某處官兵...
隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為某處官兵與神學士成員握手，甚至相互擁抱。（畫面翻攝：Twitter/photo_military）

阿富汗 美國 推特

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