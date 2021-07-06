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近距離頭部開5槍 荷蘭犯罪記者當街遭槍擊生命垂危

編譯張君堯／綜合報導
記者德弗里斯在阿姆斯特丹當地時間6日晚上7點30分左右參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊，凶手朝他頭部近距離開了5槍。（美聯社）
記者德弗里斯在阿姆斯特丹當地時間6日晚上7點30分左右參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊，凶手朝他頭部近距離開了5槍。（美聯社）

一位著名的荷蘭犯罪記者在首都阿姆斯特丹（Amsterdam）當街被人近距離朝頭部連開5槍，雖然未當場喪命，仍受重傷，目前警方已抓到3名嫌犯。

根據警方說法，記者德弗里斯（Peter R de Vries)在阿姆斯特丹市中心遭遇槍擊後生命垂危、隨後被趕緊送醫治療。荷蘭國家廣播公司（NOS）表示，德弗里斯在當地時間6日晚上7點30分左右參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊。

NOS援引目擊者的話說「凶手『無情地』近距離朝德弗里斯的頭部開了5槍。曝光的影片顯示德弗里斯躺在地上、頭部有明顯的傷口。過去，德弗里斯因作為調查記者和參與法庭刑事案件而受到人身威脅後，得到警方的保護。

阿姆斯特丹市長海爾斯馬（Femke Halsema）表示德弗里斯正在「為自己的生命而戰」，並譴責這起槍擊事件是「殘忍且無情的攻擊」。目前共有3人被捕，其中2名嫌疑人在當地高速公路上被捕，第3名嫌犯則在阿姆斯特丹被捕。據悉，槍手就在這3人其中。

荷蘭警方目前正向公眾徵得目擊者和相關監視器影片，但希望民眾不要在社交媒體上分享槍擊影片，也呼籲公眾不要接近被他們描述為「淺膚色、身材苗條、深綠色迷彩夾克和黑色帽子的嫌疑人」。

一位著名的荷蘭犯罪記者在首都阿姆斯特丹當街被人近距離開槍射殺後雖然未當場喪命，但...
一位著名的荷蘭犯罪記者在首都阿姆斯特丹當街被人近距離開槍射殺後雖然未當場喪命，但仍受到重創，目前警方已抓到3名嫌犯。（Getty Images）

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