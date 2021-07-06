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長賜輪今天離開蘇伊士運河 卡船事件盛大歡送下落幕

編譯黃淑玲／綜合外電
長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）7日將正式離開蘇伊士運河。（路透）
長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）7日將正式離開蘇伊士運河。（路透）

長榮海運長賜輪（Ever Given）卡蘇伊士運河事件，今（7）日將正式落幕。運河管理當局會有一個告別典禮，各國政要、外交人員和企業高層受邀參加，歡送長賜輪離開蘇伊士運河。

彭博資訊說，蘇伊士運河上次舉辦這麼熱鬧活動是在2015年，那時慶祝80億美元的擴建計畫在一年內完成。

400公尺長、滿載價值估約10億美元貨物的長賜輪，去年3月失控擱淺在蘇伊士運河，卡住運河雙向交通近一周。今天的儀式象徵運河管理當局與長賜輪船東日本正榮汽船對賠償問題達成協議，

賠償金額究竟是多少，雙方都沒有說明或提供細節。蘇伊士運河管理局長拉比日前在一項電視訪談中透露，大約接近5.5億美元。他不願再具體詳述，強調金額問題簽有保密協定。在求償的法律行動中，埃及方面原本開出9億美元價碼，日本正榮汽船一開始只願支付約1.5億美元。

拉比上月23日在另一個電視訪談中說，「對於救援長賜輪的成本以及卡船對運河航行造成的損害，我們保留一切權利。」但他也表明，「我們也保持了與我們的大客戶的緊密關係，以及與日本的經濟、政治關係。」

蘇伊士運河估計每日通過的貨物價值高達100億美元，運河管理局當時只花6天時間就幫助長賜輪脫困，紓解卡關壓力，贏得一些好評。

蘇伊士運河 日本 長榮

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