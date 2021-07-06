長賜輪今天離開蘇伊士運河 卡船事件盛大歡送下落幕

長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）7日將正式離開蘇伊士運河。（路透）

長榮 海運長賜輪（Ever Given）卡蘇伊士運河 事件，今（7）日將正式落幕。運河管理當局會有一個告別典禮，各國政要、外交人員和企業高層受邀參加，歡送長賜輪離開蘇伊士運河。

彭博資訊說，蘇伊士運河上次舉辦這麼熱鬧活動是在2015年，那時慶祝80億美元的擴建計畫在一年內完成。

400公尺長、滿載價值估約10億美元貨物的長賜輪，去年3月失控擱淺在蘇伊士運河，卡住運河雙向交通近一周。今天的儀式象徵運河管理當局與長賜輪船東日本 正榮汽船對賠償問題達成協議，

賠償金額究竟是多少，雙方都沒有說明或提供細節。蘇伊士運河管理局長拉比日前在一項電視訪談中透露，大約接近5.5億美元。他不願再具體詳述，強調金額問題簽有保密協定。在求償的法律行動中，埃及方面原本開出9億美元價碼，日本正榮汽船一開始只願支付約1.5億美元。

拉比上月23日在另一個電視訪談中說，「對於救援長賜輪的成本以及卡船對運河航行造成的損害，我們保留一切權利。」但他也表明，「我們也保持了與我們的大客戶的緊密關係，以及與日本的經濟、政治關係。」

蘇伊士運河估計每日通過的貨物價值高達100億美元，運河管理局當時只花6天時間就幫助長賜輪脫困，紓解卡關壓力，贏得一些好評。