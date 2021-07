紐西蘭學者推文嘲諷習近平 推特帳戶暫時受限

紐西蘭中國 問題專家布雷迪表示,日前她推文嘲諷中國國家主席習近平 後,自己的推特 (Twitter)帳戶受到限制,現在已經恢復。推特則澄清,公司堅定捍衛表意自由。

美聯社報導,布雷迪(Anne-Marie Brady)是紐西蘭坎特布里大學(Canterbury University)教授,熟悉中國在全球施展政治影響力的企圖,而且不避諱批評共產黨,上周還推文開中共100周年黨慶的玩笑。

但布雷迪表示,其中兩則推文被推特加註「無法取得」,上周末自己的帳戶還暫時受限,到昨天才恢復。推特並未說明採取行動的原因。

英國「泰晤士報」(The Times)專欄作家魯卡斯(Edward Lucas)寫道,這種狀況有可能是中共代理人發起線上舉報行動,觸發推特進行調查時的自動回應機制。

魯卡斯表示:「我在推特上大張旗鼓和大量投訴後,她的帳戶恢復了。但如果是比較沒名氣的中國審查制度受害人想要平反,機會可能較低。」

布雷迪推文感謝魯卡斯伸張正義,說自己沒能獲得推特回覆。她寫道:「看起來推特可能一時忘記自己不為習近平效力。」

推特則透過聲明表示,當平台偵測到某帳戶有異常行為,有時可能會加上臨時性告示,直到獲得帳戶擁有者證實。

推特表示:「特此澄清─宣稱推特與任何政府沆瀣一氣箝制言論的說法,絲毫沒有事實根據。我們擁護自由、全球性和開放的網路,並堅定捍衛表達意見自由。」

Seems like @Twitter may have briefly forgotten they don't work for Xi Jinping #CPC100Years pic.twitter.com/2qtKsThoon