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紐西蘭學者推文嘲諷習近平 推特帳戶暫時受限

中央社威靈頓6日綜合外電報導
紐西蘭中國問題專家布雷迪表示，日前她推文嘲諷中國國家主席習近平後，自己的推特帳戶受到限制。(擷自推特)
紐西蘭中國問題專家布雷迪表示，日前她推文嘲諷中國國家主席習近平後，自己的推特帳戶受到限制。(擷自推特)

紐西蘭中國問題專家布雷迪表示，日前她推文嘲諷中國國家主席習近平後，自己的推特（Twitter）帳戶受到限制，現在已經恢復。推特則澄清，公司堅定捍衛表意自由。

美聯社報導，布雷迪（Anne-Marie Brady）是紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）教授，熟悉中國在全球施展政治影響力的企圖，而且不避諱批評共產黨，上周還推文開中共100周年黨慶的玩笑。

但布雷迪表示，其中兩則推文被推特加註「無法取得」，上周末自己的帳戶還暫時受限，到昨天才恢復。推特並未說明採取行動的原因。

英國「泰晤士報」（The Times）專欄作家魯卡斯（Edward Lucas）寫道，這種狀況有可能是中共代理人發起線上舉報行動，觸發推特進行調查時的自動回應機制。

魯卡斯表示：「我在推特上大張旗鼓和大量投訴後，她的帳戶恢復了。但如果是比較沒名氣的中國審查制度受害人想要平反，機會可能較低。」

布雷迪推文感謝魯卡斯伸張正義，說自己沒能獲得推特回覆。她寫道：「看起來推特可能一時忘記自己不為習近平效力。」

推特則透過聲明表示，當平台偵測到某帳戶有異常行為，有時可能會加上臨時性告示，直到獲得帳戶擁有者證實。

推特表示：「特此澄清─宣稱推特與任何政府沆瀣一氣箝制言論的說法，絲毫沒有事實根據。我們擁護自由、全球性和開放的網路，並堅定捍衛表達意見自由。」

推特 中國 習近平

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