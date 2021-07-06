我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國人行：金融機構不得為客戶提供虛擬貨幣服務

印度總理莫迪罕見致電 祝賀達賴喇嘛86歲生日

土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例

中央社安卡拉6日專電

土耳其衛生部長克扎昨晚證實，境內出現確診感染2019冠狀病毒疾病Delta Plus變異株3例；30個省則有約284起Delta變種病毒感染病例。

克扎（Fahrettin Koca）昨晚於內閣會議後表示：「3個省有3個人分別感染Delta Plus變異株，包括伊斯坦堡有一例。這些人狀況良好。」

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞6月下旬曾表示，最早在印度發現的Delta變種病毒是目前已知「傳染力最強的變種病毒」。Delta又進化成為Delta Plus新變種病毒株。

科學家表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta Plus變異株傳染力可能更高。當局加速推動疫苗接種工作的同時，現有疫苗恐對新病毒株失效，成為一大隱憂。

截至當地時間今天下午，土耳其有5438萬2186人至少施打一劑2019冠狀病毒疾病疫苗，其中逾1600萬人完成兩劑接種。衛生部昨晚疫情通報顯示，過去24小時新增4678起2019冠狀病毒疾病病例、35例病故；累計544萬9464例、4萬9959例病歿。

土耳其現有中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）CoronaVac疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗，採購的首批俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗數週前已到貨，即將開打。

克扎指出，土耳其目前約有800萬劑疫苗，7月將有2600萬劑BNT疫苗、下週有150萬劑Sinovac疫苗到貨，「目前疫苗劑量充足」。

疫苗 變種病毒 譚德塞

上一則

德智庫負責人遭控利用職務之便 擔任中國間諜

下一則

印度總理莫迪罕見致電 祝賀達賴喇嘛86歲生日

延伸閱讀

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta變種傳播快 專家籲恢復戴口罩

Delta變種傳播快 專家籲恢復戴口罩
多地確診激增 加州新增病例36%為Delta變種病毒

多地確診激增 加州新增病例36%為Delta變種病毒
台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星 傳復星備妥1500萬劑

台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星 傳復星備妥1500萬劑

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死
中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒
謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄