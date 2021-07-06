土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例

土耳其衛生部長克扎昨晚證實，境內出現確診感染2019冠狀病毒疾病Delta Plus變異株3例；30個省則有約284起Delta變種病毒 感染病例。

克扎（Fahrettin Koca）昨晚於內閣會議後表示：「3個省有3個人分別感染Delta Plus變異株，包括伊斯坦堡有一例。這些人狀況良好。」

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞 6月下旬曾表示，最早在印度發現的Delta變種病毒是目前已知「傳染力最強的變種病毒」。Delta又進化成為Delta Plus新變種病毒株。

科學家表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta Plus變異株傳染力可能更高。當局加速推動疫苗 接種工作的同時，現有疫苗恐對新病毒株失效，成為一大隱憂。

截至當地時間今天下午，土耳其有5438萬2186人至少施打一劑2019冠狀病毒疾病疫苗，其中逾1600萬人完成兩劑接種。衛生部昨晚疫情通報顯示，過去24小時新增4678起2019冠狀病毒疾病病例、35例病故；累計544萬9464例、4萬9959例病歿。

土耳其現有中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）CoronaVac疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗，採購的首批俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗數週前已到貨，即將開打。

克扎指出，土耳其目前約有800萬劑疫苗，7月將有2600萬劑BNT疫苗、下週有150萬劑Sinovac疫苗到貨，「目前疫苗劑量充足」。