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強生稱自己當上英國首相「很可笑」？前心腹曝他愛撒謊

編譯張君堯／綜合報導
英國首相強生的前資深顧問康明斯近日加倍批評老東家，稱強生無法區分「真相和謊言」。（路透）
英國首相強生的前資深顧問康明斯近日加倍批評老東家，稱強生無法區分「真相和謊言」。（路透）

英國首相強生（Boris Johnson）的前資深顧問康明思（Dominic Cummings）近日加倍批評老東家，稱強生無法區分「真相和謊言」。

康明思在「Substack」網站上撰寫一篇需付費訂閱才能閱讀的部落格文章，文中他聲稱強生甚至「經常承認自己當上首相是『可笑』的」，身為前高級顧問的康明思還痛斥強生「如此公然、如此自然、如此經常地撒謊」，以至於他「已經無法區別兩者（真相和謊言）」。

此外，康明思還寫道「強生對官僚內訌毫無辦法，還經常口出烏龍和做出愚蠢至極的行為，離譜到人們都瞠目結舌」。康明思補充說，當自己2019年夏天同意成為強生的高級顧問時，他就知道強生「在任何客觀意義上都不適合擔任英國首相」。

不過儘管如此，他仍補充說自己和「投票脫歐」（Vote Leave）運動的前成員決定以「擲骰子」方式加入強生的「十號團隊」，並且還認為如果沒有他們的幫助，保守黨將無法解決公投後的「憲法危機」，表示這可能導致第二次公投和前工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）奪權、可能是一場「更大的災難」。

康明思更寫道，強生「對白廳無知」且「渴望享受自我而非努力工作」，也正是因為強生不知道自己在做什麼，我們當時才能讓他同意系統認為是「極端」但我們認為是「必要」的事情。

面對康明思的凶猛砲火，強生的官方發言人駁回這位前顧問的批評，並在5日稱「我不打算回應所有指控」。

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