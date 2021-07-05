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防Delta變種病毒 德國建議8成5人口接種

中央社／柏林5日專電
德國一位民眾接種輝瑞疫苗。(路透)
德國一位民眾接種輝瑞疫苗。(路透)

德國政府專家小組建議，至少要有8成5人口完成2劑疫苗接種，才能預防今年秋天爆發Delta變種病毒的疫情。

德國防疫主管機關羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）旗下的接種委員會今天表示，根據數學模型推算，12至59歲的人口至少8成5必須完成疫苗接種，60歲以上至少9成，才能防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株在今年秋季和冬季的擴散。

目前在歐洲傳播的主要是最早在英國發現的Alpha變種病毒，羅伯特．科赫研究所原本以8成人口完成接種為目標。最近，各地出現最早在印度發現、傳染力更強的Delta變種病毒，近期將取代Alpha成為主要的病毒株，接種率因此有必要提高。

根據5、6月間進行的民意調查，7成德國人表示「無論如何」或「應該」會去施打疫苗，羅伯特．科赫研究所因此認為，有機會達成8成5人口接種的目標。

德國目前有56.5%的成年人口完成第1劑新型冠狀病毒疫苗的接種，38.9%的人口完成2劑接種。接種費用完全由政府負擔，政府一再鼓勵民眾把握機會。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天呼籲還沒施打疫苗的民眾儘快前往接種，「您不僅保護自己免於重病，也保護我們所有人」。

疫苗 德國 變種病毒

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