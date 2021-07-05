接種高達六成 英國冒險宣布兩周後如期解封

英國首相強生定當地時間5日下午宣布自19日起，取消強制戴口罩、維持社交距離等防疫限制，呼籲民眾「學習與病毒共存」。（美聯社）

英國 首相強生定當地時間5日下午宣布自19日起，取消強制戴口罩 、維持社交距離等防疫 限制，改由民眾自行決定，呼籲民眾「學習與病毒共存」。這將考驗英國大規模接種能否抵禦傳染力強的新冠病毒變異株Delta。

強生在記者會前發布的聲明中說：「我必須強調，疫情還沒結束，未來幾周病例還會繼續增加。」

強生說：「我們開始學習與病毒共存之際，所有人必須持續謹慎降低染疫風險，並在生活中做出判斷。」

強生辦公室表示，最新數據顯示，病例數將隨解封持續增加，但拜疫苗施打之賜，「染疫必須住院和導致死亡的人數已經減少」。英國早在去年12月成為全球率先推行疫苗施打計畫的國家之一，目前約64%成年人已完整施打兩劑疫苗。

強生的決定將受到執政保守黨內一些認為經濟發展重於防疫的議員歡迎，不過公共衛生官員和科學家持審慎態度，認為不再強制戴口罩和保持社交距離相當危險。

英國醫學會上周末呼籲政府維持部分限制，因為每日新增感染人數仍「驚人的」不斷增加，目前每天都有近3萬人確診。

法新社報導，強生原本計畫6月21日全面解封，但不得不延遲，因為感染Delta病毒的病例激增，目前英國幾乎所有新增病例都由Delta引起。

英國是歐洲染疫死亡人數第二多的國家，迄今已有超過12.8萬人病故，僅次於俄羅斯。儘管仍有部分防疫限制，目前正逐步解除第三次封鎖。

不過，目前夜店還不准營業，大型活動仍有容納人數限制，酒吧也僅提供有限服務。

英國中央政府一連數日暗示，防疫將交由民眾常識決定，公共場合是否配戴口罩可能改由人民自行決定。

有些學者強烈抨擊政府放鬆配戴口罩的政策。蘇格蘭聖安德魯大學社會心理學教授萊克認為，一國的衛生大臣要將所有衛生防護交由個人選擇，著實令人「惶恐不安」，這波疫情傳遞的關鍵訊息是，防疫並非「個人」的事，而是「大家」的事。

萊克說：「你的行為會影響我的健康。」