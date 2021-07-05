南韓正洽談代工輝瑞、莫德納疫苗 已備妥10億劑產能

莫德納新冠疫苗。（美聯社）

南韓 一名高層官員表示，南韓正與包括輝瑞和莫德納 在內的mRNA疫苗 業者協商在南韓生產新冠疫苗，而且準備好立即提供多達10億劑的產能。

路透報導說，若南韓與疫苗業者敲定生產協議，將有助緩解新冠疫苗全球供應短缺的情況，尤其是亞洲，而且將讓南韓朝著成為疫苗生產大國的目標更邁進一步。

南韓已經達成在境內生產三種新冠疫苗的協議，這三種疫苗分別是由阿斯特捷利康（AZ）/牛津大學、諾瓦瓦克斯（Novavax）和俄羅斯所開發。南韓也已經與莫德納達成疫苗裝瓶和包裝協議。

南韓衛生部全球疫苗中心委員會主任Lee Kang-ho在接受路透採訪時表示：「我們一直在與大型製藥業者就生產mRNA疫苗進行頻繁協商。」「目前只有幾家ｍRNA疫苗開發業者，包括輝瑞、莫德納、CureVac和BioNTech。因此，他們能滿足全球需求的產量有限…南韓亟欲透過提供設施和訓練有素的人力資源來予以協助。」

目前還不清楚這些協商的進展如何，也不清楚何時將達成協議。

BioNTech拒絕對此置評，莫德納和CureVac則未回應評論請求。輝瑞發言人則表示，該公司正在努力強化新冠疫苗的供應鏈，但強調「目前沒有任何具體事項要宣布」。

南韓官員不願透露哪幾家本土藥商有能力立即生產mRNA疫苗，但一名政府消息人士說，包括韓美製藥和Quratis目前都有此能力。

韓美製藥證實，公司已為賽諾菲藥廠的糖尿病藥物保留很大程度的產能，由於賽諾菲的計畫已停滯，這些產能可用於生產新冠疫苗；生產結核病疫苗的Quratis表示，該公司去年建成的新工廠現在可以用於mRNA疫苗的生產。