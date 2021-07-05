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印度搶接種 孟買爆上千人打到食鹽水假疫苗

中央社／新德里4日綜合外電報導
圖為印度醫事人員準備為民眾注射印度製造的Covaxin疫苗。示意圖非當事人。(Getty Images)
圖為印度醫事人員準備為民眾注射印度製造的Covaxin疫苗。示意圖非當事人。(Getty Images)

印度今春歷經一波猛烈的COVID-19疫情復燃後，現正加緊疫苗接種以免疫情捲土重來，但金融重鎮孟買卻傳出有不肖人士大賺黑心錢，讓數以千計民眾打到生理食鹽水灌充的假疫苗。

「紐約時報」報導，警方過去兩個月已逮捕14人，他們涉嫌在孟買十多個私人接種站替前來施打的民眾接種生理食鹽水而非疫苗。據當局調查發現，犯嫌以每劑10到17美元牟利，當中不乏具有醫學專業者，目前已沒收2萬多美元不法所得。

孟買警官泰克（Vishal Thakur）說：「落網者被控共謀犯罪、詐欺及偽造文書等。」

超過2600人到相關施打站接種Covishield疫苗（即印度所代工的AZ），有些人接種後發現政府的疫苗接種追蹤網站上沒有他們的施打紀錄而起疑，後來發現手上拿到的接種證明，上面的醫院名稱也與犯嫌聲稱的隸屬醫院不符。

一名聲稱是這起騙局的受害者推文說：「我們不曉得接種到的究竟是Covishield疫苗，還是葡萄糖或過期/廢棄疫苗。」

在孟買高等法院代受害者提出團體訴訟的律師錢德拉施卡（Siddharth Chandrashekhar）稱本案令人「心碎」；法院表示，對假疫苗事件層出不窮感到震驚。

不過這類醫療詐欺在印度並非新鮮事，今春疫情大爆發期間，就有不肖人士以假藥與假的氧氣瓶向確診患者詐財。西孟加拉省（West Bengal state）警方也在調查包括一名當地議員在內的數百人，是否為當地假疫苗接種詐欺的受害者。

根據牛津大學的「用數據看世界」（Our World In Data）資料，印度已施打3.4億劑疫苗，但完整接種的人口不到5%，目前每天新增近5萬例確診、近1000人病故，雖已較兩個月前動輒單日新增30多萬例確診時降溫，但專家相信官方數字恐低報不少。

疫苗 印度 疫情

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