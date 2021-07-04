日本東京都議會選舉 自民黨挫敗
日本東京都議會選舉4日舉行投開票，初步開票結果及共同社等媒體出口民調顯示，自民黨席次可望比上屆增加，但和中央執政的盟友公民黨席次相加也難以在東京都議會過半，對意圖在這次選舉展現氣勢的自民黨而言，堪稱挫敗。這次選舉，被視為今年秋季日本眾院大選前哨戰。
東京都知事小池百合子創建的地方型政黨「都民第一會」，2017年在東京都議會選舉中跟公明黨合作，但這一次自民黨與公明黨結盟。NHK出口民調顯示，自民黨可望拿到25到43席，席次將比4年前的25席增加，目前擁有45席的都民第一會，可能只剩下20到35席，公民黨則有16到23席。
路透指出，自民黨若表現強勢，有助於首相菅義偉續任黨魁，也能提振氣勢，有助自民黨贏得必須在10月前舉行的眾院大選。
NHK報導，自民黨幹事長二階俊博4日晚間在東京自民黨總部內說，這次選舉席次稍微增加。不過，自民黨和公明黨已確定，兩黨贏得的議席合計無法達到在都議會過半所需的64席。
共同社說，選前自民黨設定的目標是取代「都民第一會」成為都議會第一大黨，並和公民黨聯合過半，如今確定無法過半，堪稱挫敗。
東京都議會選舉被視為今年秋季眾議院選舉前哨戰。這次選舉預估投票率28.41%，2017年投票率為51.28%。
共同社報導，這次選舉的主要議題包括因應新冠疫情對策以及即將舉行的東京奧運。在上月20日解除「緊急事態宣言」後，東京都疫情呈現反彈趨勢。
自民黨與公明黨誓言要辦一場安全可靠的奧運會，但都民第一會呼籲閉門舉行，日本共產黨更要求停辦，日本立憲民主黨則在批評菅義偉政府應對疫情做法的同時，再次呼籲延後舉辦奧運會或是停辦。
本屆東京都議會選舉共有271人參選，角逐共127個議席，創平成時代（1989年至2019年）以來最多紀錄，以自民黨60名候選人最多，之後依序是都民第一會的47名、日本共產黨31名、日本立憲民主黨28名以及公民黨的23名。
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