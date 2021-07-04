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Delta肆虐 俄羅斯單日2.5萬例確診創半年新高

中央社莫斯科4日綜合外電報導

俄羅斯政府今天通報，境內新增2萬5142起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下1月2日以來單日新高。反映出俄國正與迅速擴散的Delta變異病毒對抗。

路透社報導，俄羅斯最新確診病例有7624例在首都莫斯科。自疫情爆發以來，官方累計全國確診人數達到561萬941例。

法新社報導，由於許多俄羅斯民眾接種疫苗意願不高，對國內自製疫苗也有疑慮，使得俄國染疫人數自6月中以來大增。

俄羅斯政府疫情任務小組今天還公布，過去24小時全國有663人死因與COVID-19有關。使得俄國染疫不治人數累計達到13萬7925人。

俄羅斯本週單日病故人數曾連續5天創新高，昨天更達到697人高峰。

一些專家指出，俄羅斯大量低報染疫死亡人數，因為官方只統計經解剖後首要死因是COVID-19的案例。

俄羅斯最大疫情熱點首都莫斯科今天還通報新增111例死亡。

俄羅斯政府已排除實施全國性封鎖措施，但總統普亭（Vladimir Putin）本週再度呼籲國人接種疫苗及「傾聽專家」，而非聽信謠言。

民眾對疫苗態度遲疑，令俄羅斯當局持續面臨巨大挑戰。莫斯科已成為首個俄國城市祭出強制接種疫苗規定，市政府宣布，服務業至少6成員工應在8月中前完成完整疫苗接種。

俄羅斯鄰國阿薩克今天通報新增3003例確診，創下單日新高紀錄。

另個中亞國家塔吉克6月通報出現5個多月以來首例確診，昨天並宣布18歲以上民眾強制接種疫苗。

俄羅斯 疫苗 俄國

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