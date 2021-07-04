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以色列無人機蜂群攻擊哈瑪斯 全球首見AI戰爭

中央社倫敦4日綜合外電報導
英國「新科學家」雜誌報導，以色列國防軍（IDF）5月中空襲加薩走廊時，利用無人機蜂群來定位、辨識並攻擊哈瑪斯武裝分子。Getty Images
英國「新科學家」雜誌報導，以色列國防軍（IDF）5月中空襲加薩走廊時，利用無人機蜂群來定位、辨識並攻擊哈瑪斯武裝分子。Getty Images

以色列國防軍（IDF）5月中空襲加薩走廊時，利用無人機蜂群來定位、辨識並攻擊哈瑪斯武裝分子。據信這是全球首見無人機蜂群參與實戰，也是世上第一場「人工智慧（AI）戰爭」。

英國「新科學家」（New Scientist）雜誌報導，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統發射飛彈攔截哈瑪斯（Hamas）火箭的影片也曾在5月中瘋傳，只見攔截飛彈掃除大部份來襲火箭，不讓它們攻擊目標。

以色列國防軍指出，過去2年來，他們大量應用人工智慧，以尋找哈瑪斯據點，或摧毀火箭發射地點。由於人工智慧技術分析資訊的速度遠遠超過人類，因此能大幅縮短戰爭時間。

據報導，以軍成立了「8200部隊」，這個情報單位專門負責代碼解密和訊號情報。據悉該單位已成功開發多個演算法，利用地理、人類與訊號情報鎖定打擊目標，之後再由指揮部下令攻擊。

聯合國裁軍研究所的霍蘭德（Arthur Holland）告訴「新科學家」雜誌：「有朝一日大規模的靈活智能蜂群將能夠在戰爭中發揮顛覆性作用，（以色列的）上述案例所使用的系統可能還遠遠不及，但如此事獲得證實，他們鐵定在自主武器和戰爭中機器對機器合作的發展上已經再上一層樓。」

以色列 哈瑪斯 人工智慧

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