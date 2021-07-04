菲律賓塔爾火山排放有害氣體 逾3500人撤離

菲律賓塔爾火山灰燼覆蓋滿山，一名男子在山前餵魚。美聯社

菲律賓火山暨地震 研究所通報，塔爾火山今天排放的二氧化硫有害氣體達史上最高值，且發生26次強烈火山地震，可能很快像1日一樣再次噴發。至少3500名周邊居民已撤離。

塔爾火山（Taal）距馬尼拉都會區約70公里。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）1日通報，塔爾火山主火山口當天一度噴發1公里高的蒸氣岩漿羽流，接下來幾天到幾週內可能爆發，將警戒層級提高到3級。

菲律賓火山警戒分為5級，1級意謂出現低程度火山擾動；2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意謂火山瀕臨爆發；5級是火山已爆發，岩漿或灰柱自火山口蔓延6公里。

塔爾火山所在的八打雁省（Batangas）減災管理辦公室（PDRRMO）主任卡斯楚（Lito Castro）今天接受中央社記者訪問表示，由於火山活動難以預料，他們已經疏散超過3500名周邊居民，並持續撤離高風險區民眾，將他們送到位於八打雁省不同城鎮的收容中心。

他表示，塔爾火山周邊須撤離至少1萬名居民，但減災辦公室還在監控火山活動，且不少周邊居民在其他地區租屋，或住到其他省分的親戚家，沒有被送到收容中心，因此各行政區工作人員正努力確認居民所在位置並回報，預計疏散工作無法在一兩天內完成。

卡斯楚說，與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 爆發前相較，因為現在必須保持社交距離並遵守防疫 規範，去年1月塔爾火山噴發時疏散居民的行動跟這次差很多。

他表示，收容中心目前亟需食物和N95口罩。減災辦公室已設立專線，有意捐贈物資的民眾可直接聯繫；但基於防疫衛生考量，不鼓勵民眾捐贈衣物，以避免疫情擴散。