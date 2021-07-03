俄駭客攻擊全球軟體供應鏈 瑞典Coop連鎖超市關500家店

俄羅斯駭客組織REvil攻擊全球軟體供應，瑞典Coop連鎖超市大約500家店被迫關閉。圖為Coop超市的自助結帳系統。(路透)

今年5月30日對全球最大肉品供應商JBS發動網路攻擊，得手1100萬美元贖金的俄羅斯駭客 組織REvil，在美國 國慶日前再攻擊全球軟體供應鏈，至少20家提供中小企業軟體管理服務的供應商遭攻擊，已有超過1000家中小企業受影響，瑞典Coop連鎖超市大約500家店被迫關閉。

美國總統拜登 已指示美國情報單位調查這起大規模勒贖軟體攻擊事件，拜登上月與俄國總統普亭會晤時，要求普亭遏止與俄國有關的網路犯罪。

瑞典Coop連鎖超市表示，在2日銷售時點情報系統和自助結帳系統當機後，已關閉800家超市的一半以上。Coop並非駭客攻擊目標，但該公司使用的軟體的供應商遭攻擊，因此間接受影響。

網路安全公司Huntress Labs2日表示，俄羅斯駭客組織襲擊IT管理公司Kaseya的向量信號分析(VSA)軟體，該公司3日證實確有此事，大約有40客戶受影響。

但許多軟體供應商使用Kaseya的VSA軟體，這些供應商為數萬家中小企業提供服務，因此恐有數萬中小企業受影響。Kaseya已告知近4萬客戶立刻切斷Kaseya的軟體。

Huntress Labs表示，已追蹤到至少有20家軟體服務供應商遭到攻擊，這些供應商的客戶超過1000家，主要為中小企業。