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俄駭客攻擊全球軟體供應鏈 瑞典Coop連鎖超市關500家店

編譯田思怡／綜合報導
俄羅斯駭客組織REvil攻擊全球軟體供應，瑞典Coop連鎖超市大約500家店被迫關閉。圖為Coop超市的自助結帳系統。(路透)
俄羅斯駭客組織REvil攻擊全球軟體供應，瑞典Coop連鎖超市大約500家店被迫關閉。圖為Coop超市的自助結帳系統。(路透)

今年5月30日對全球最大肉品供應商JBS發動網路攻擊，得手1100萬美元贖金的俄羅斯駭客組織REvil，在美國國慶日前再攻擊全球軟體供應鏈，至少20家提供中小企業軟體管理服務的供應商遭攻擊，已有超過1000家中小企業受影響，瑞典Coop連鎖超市大約500家店被迫關閉。

美國總統拜登已指示美國情報單位調查這起大規模勒贖軟體攻擊事件，拜登上月與俄國總統普亭會晤時，要求普亭遏止與俄國有關的網路犯罪。

瑞典Coop連鎖超市表示，在2日銷售時點情報系統和自助結帳系統當機後，已關閉800家超市的一半以上。Coop並非駭客攻擊目標，但該公司使用的軟體的供應商遭攻擊，因此間接受影響。

網路安全公司Huntress Labs2日表示，俄羅斯駭客組織襲擊IT管理公司Kaseya的向量信號分析(VSA)軟體，該公司3日證實確有此事，大約有40客戶受影響。

但許多軟體供應商使用Kaseya的VSA軟體，這些供應商為數萬家中小企業提供服務，因此恐有數萬中小企業受影響。Kaseya已告知近4萬客戶立刻切斷Kaseya的軟體。

Huntress Labs表示，已追蹤到至少有20家軟體服務供應商遭到攻擊，這些供應商的客戶超過1000家，主要為中小企業。

美國 駭客 拜登

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