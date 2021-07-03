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這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

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這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

編譯易起宇／綜合外電
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林，年初時在新冠肺炎疫苗接種率這方面領先全球，但六個月過去了，這三個中東國家的接種率雖然仍名列前十，但疫情發展卻有著很大差異。

CNBC報導，據Our World in Data網站數據，截至6月29日止，巴林共有57.8%人口已接種完整疫苗，以色列則有59.7%。阿聯的數據只更新到4月20日，當時接種率為38.8%。

自開始大規模施打疫苗以來，以色列的單日新增確診人數就大幅往下掉，數據也顯示，自4月底以來，該國已逾一個月感染人數維持在較低的兩位數，直到6月底才出現新一波疫情反撲。

雖然以色列最近這波疫情的病例數和前幾波高峰相比微不足道，但最近這幾天確診數增加很快。當地公衛專家表示，約一半的新病例是因高傳染力的Delta變種病毒所致。

根據Our World in Data資料，阿聯在每百人接種的疫苗量上是全球第一（阿聯每百人155.33劑、巴林125.08、以色列124.64），但該國的確診數卻一直居高不下，每日約2,000人，雖然低於1月的紀錄高峰，但卻高於去年第4季的平均約1,200人。

由於有些已接種兩劑疫苗的人仍遭到感染，讓人質疑疫苗的有效性，阿聯國家緊急危機與災難管理局（NCEMA）5月宣布，將提供民眾施打第三劑中國大陸的國藥疫苗。阿聯政府之後也說，已打過國藥疫苗的民眾，也可打輝瑞／BNT疫苗，做為加強劑。

雖然巴林的疫苗接種進度良好，該國的確診數卻在5月下旬達到新高。Our World in Data數據顯示，巴林5月29日的確診數為3,273人。當時該國已有逾91.1萬人接種過一劑疫苗，是約176萬人口的54%。所幸之後的單日確診數已掉回三位數。巴林也同樣提供國藥疫苗施打第三劑，BNT則僅提供給50歲以上民眾等較脆弱族群施打第三劑。

亞太臨床微生物和傳染病學會會長淡馬亞（Paul Tambyah）表示，他認為這些中東國家爆發的疫情都不需要太擔心，因為大多數的確診者都是尚未接種疫苗的人。「真正要擔心的是，現在看起來，疫苗接種率似乎非得達到很高的水準不可。」

疫苗 以色列 疫情

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