Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

印尼政府實施防疫封鎖，一名摩托車騎士3日在雅加達異常空蕩的商業區道路上騎行。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日說，更具傳染力的新冠病毒變異株Delta已在至少98國現蹤，全球疫情 處於「非常危險時期」。

譚德塞說，最早在印度發現的Delta病毒 仍繼續演化和突變，正在許多國家成為主要流行株，目前疫情處於非常危險階段，還沒有國家能脫離困境，在疫苗 覆蓋率較低的國家，當地醫院逐漸人滿為患。

譚德塞說，「我已敦促世界各國領袖確保到了明年此時，每個國家7成民眾都已接種疫苗」，這將有效終結疫情嚴重期。

譚德塞提到目前全球已配發30億劑疫苗，而「集中在一些國家手裡，要加強行動確保疫苗共享」。美聯社報導，目前全球已配發疫苗中，給貧窮國家的不到2%。英國、美國、法國與加拿大等富國已承諾共捐贈10億劑疫苗，但世衛估計，全世界需要110億劑疫苗才能免疫。

受Delta病毒快速傳播影響，過去一周全美單日新增確診病例平均值超過1.25萬，比前一周平均值增加約一成。美國疾管署主任瓦倫斯基說，疫苗接種停滯加上Delta病毒傳播，可能是病例增長的原因，未來幾周內，Delta勢必成為美國主要毒株。目前全美成年人完全接種疫苗的比率約為57.7%。

英國由於Delta病毒肆虐，到2日為止連續5天單日新增超過2萬例確診。

法國衛生部長維宏2日說，法國新增確診病例中有三分之一感染Delta病毒，今夏疫情有捲土重來風險，呼籲民眾快去打疫苗。

俄國2日通報新增679例染疫死亡，連續第4天創新高。疫情最嚴重的莫斯科已啟動疫苗補充接種工作，市長索比亞寧說，由於Delta病毒肆虐，補充接種極為重要。索比亞寧先前說，如今莫斯科新增確診有九成感染Delta病毒。

南韓2日通報，過去24小時新增確診826例，是單日新增病例時隔6個月後再度超過800例。國務總理金富謙2日說，首都圈確診病例占比連續三天超過八成，感染Delta病毒的病例九成集中在首都圈。疾病管理廳廳長鄭銀敬提醒，首都圈疫情嚴峻，如果無法阻止這一擴散趨勢，很可能發生大規模流行。

印尼確診病例激增，美國國家安全顧問蘇利文2日告知印尼外交部長馬蘇迪，美國將透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）配送400萬劑莫德納疫苗給印尼。

路透報導，印尼過去12天有8天的單日新增病例破紀錄，2日就有2萬5830例，再創新高，另有539人病故，也是單日新高。