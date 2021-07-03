我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

邁阿密樓塌救援行動爆疫情 至少6名消防員確診

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

編譯李京倫／綜合報導
印尼政府實施防疫封鎖，一名摩托車騎士3日在雅加達異常空蕩的商業區道路上騎行。（美聯社）
印尼政府實施防疫封鎖，一名摩托車騎士3日在雅加達異常空蕩的商業區道路上騎行。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日說，更具傳染力的新冠病毒變異株Delta已在至少98國現蹤，全球疫情處於「非常危險時期」。

譚德塞說，最早在印度發現的Delta病毒仍繼續演化和突變，正在許多國家成為主要流行株，目前疫情處於非常危險階段，還沒有國家能脫離困境，在疫苗覆蓋率較低的國家，當地醫院逐漸人滿為患。

譚德塞說，「我已敦促世界各國領袖確保到了明年此時，每個國家7成民眾都已接種疫苗」，這將有效終結疫情嚴重期。

譚德塞提到目前全球已配發30億劑疫苗，而「集中在一些國家手裡，要加強行動確保疫苗共享」。美聯社報導，目前全球已配發疫苗中，給貧窮國家的不到2%。英國、美國、法國與加拿大等富國已承諾共捐贈10億劑疫苗，但世衛估計，全世界需要110億劑疫苗才能免疫。

受Delta病毒快速傳播影響，過去一周全美單日新增確診病例平均值超過1.25萬，比前一周平均值增加約一成。美國疾管署主任瓦倫斯基說，疫苗接種停滯加上Delta病毒傳播，可能是病例增長的原因，未來幾周內，Delta勢必成為美國主要毒株。目前全美成年人完全接種疫苗的比率約為57.7%。

英國由於Delta病毒肆虐，到2日為止連續5天單日新增超過2萬例確診。

法國衛生部長維宏2日說，法國新增確診病例中有三分之一感染Delta病毒，今夏疫情有捲土重來風險，呼籲民眾快去打疫苗。

俄國2日通報新增679例染疫死亡，連續第4天創新高。疫情最嚴重的莫斯科已啟動疫苗補充接種工作，市長索比亞寧說，由於Delta病毒肆虐，補充接種極為重要。索比亞寧先前說，如今莫斯科新增確診有九成感染Delta病毒。

南韓2日通報，過去24小時新增確診826例，是單日新增病例時隔6個月後再度超過800例。國務總理金富謙2日說，首都圈確診病例占比連續三天超過八成，感染Delta病毒的病例九成集中在首都圈。疾病管理廳廳長鄭銀敬提醒，首都圈疫情嚴峻，如果無法阻止這一擴散趨勢，很可能發生大規模流行。

印尼確診病例激增，美國國家安全顧問蘇利文2日告知印尼外交部長馬蘇迪，美國將透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）配送400萬劑莫德納疫苗給印尼。

路透報導，印尼過去12天有8天的單日新增病例破紀錄，2日就有2萬5830例，再創新高，另有539人病故，也是單日新高。

疫苗 Delta病毒 疫情

上一則

揭幕黛妃雕像後沒幾天就返美 哈利王子飛抵洛杉磯

延伸閱讀

英近半新冠死亡是接種者「3理由」不擔心疫苗效力

英近半新冠死亡是接種者「3理由」不擔心疫苗效力
研究：嬌生抗Delta有效 保護力可持續8個月

研究：嬌生抗Delta有效 保護力可持續8個月
今年染疫病故人數已超越去年 為何美國敢放心解封？

今年染疫病故人數已超越去年 為何美國敢放心解封？
新冠病毒溯源 中共膽顫心驚

新冠病毒溯源 中共膽顫心驚

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人