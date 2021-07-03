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烏克蘭女兵穿高跟鞋踢正步 議員要政府為羞辱女性道歉

編譯徐榆涵／綜合報導
烏克蘭女兵穿著高跟鞋參加閱兵式彩排。（取材自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）
烏克蘭女兵穿著高跟鞋參加閱兵式彩排。（取材自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

烏克蘭國防部2日發布一系列閱兵式演練的照片，其中多張照片顯示，烏克蘭女兵正在練習踢正步，但仔細一看，她們腳上穿的竟是高跟鞋，引發外界熱議。

衛報報導，烏克蘭將在下個月舉行閱兵儀式，以紀念從蘇聯獨立30周年。烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform於1日援引軍校學員梅德維德 （Ivanna Medvid）的話說，「今天第一次穿著高跟鞋進行訓練。這比穿軍靴難一點，但我們正在努力」。

消息曝光後，引發來自烏克蘭政界的批評聲浪，多名烏克蘭議員把高跟鞋帶去烏克蘭最高議會（Rada），要求國防部長穿著高跟鞋去參加閱兵。

反對黨議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，「很難想像還有比這更愚蠢、更傷人的想法了」，烏克蘭女兵跟男人一樣，冒著生命危險，不應該被嘲弄。

烏克蘭最高議會副議長康德拉圖克 （Olena Kondratyuk）表示，政府應該公開為「羞辱」女性致歉，並進行調查。

據報導，目前有超過3.1萬名女性在烏克蘭武裝部隊服役，其中4000多人是軍官。

此外，社群媒體上也是罵聲一片。評論員波特尼科夫 （Vitaly Portnikov）在臉書上說，穿高跟鞋走閱兵一事真的很丟臉；另名評論員也指責國防部「性別歧視和厭女症」。

烏克蘭女兵穿著高跟鞋在閱兵式彩排上踢正步。（取材自烏克蘭國防部資訊網站Armia...
烏克蘭女兵穿著高跟鞋在閱兵式彩排上踢正步。（取材自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

烏克蘭 國防部 社群媒體

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