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Delta變異株肆虐亞洲多國 疫情拉警報

中央社首爾/雪梨2日綜合外電報導

去年12月最早在印度發現的傳染力強大新型冠狀病毒Delta變異株，本週肆虐亞洲，澳洲與韓國確診數創新高，促使若干國家防疫從嚴，其他國家則加緊接種疫苗

路透社報導，Delta變異株已入侵約100個國家，而世界衛生組織（WHO）最近警告，它可能很快會成為主流病毒株，這個變異株也造成日本確診數攀升，使本月即將揭幕的東京奧運蒙上陰影。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）今天通報今年以來最多新增確診病例，而境內爆發的最新疫情累計確診已超過200例，多數是感染Delta變異株。

日本6月30日通報，日本東部包括首都東京在內，當地累計確診病例將近1/3感染Delat變異株，估計至7月中可能會增至50%。

在韓國，當地官員今天表示，新增確診超過800例創下將近6個月以來新高，而疫苗接種率不到10%，韓國的平均新增確診數已連續10天攀升，首都首爾市政府已延後鬆綁維持社交距離的防疫措施。

首爾梨花女子大學醫學中心呼吸系統疾病專家全恩美（Chun Eun-mi）表示：「Delta變異株是一種最易於造成大規模傳染的病毒株，由印尼、印度與英國的確診病例可知，不只是韓國，許多國家都需要重新思考它們的疫苗策略與解封方案。」

全球人口第4大國家印尼為了遏止確診病例驟增，明天起至7月20日將實施緊急措施。

泰國今天連續第3天通報染疫死亡創新高，當局表示，他們預料未來數個月Delta變異株將成為主流病毒株，不過首先在英國發現的Alpha變異株目前仍肆虐這個東南亞國家。

Delta變異株 東京奧運 疫苗

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