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俄羅斯單日染疫病歿連4天創新高 當局拒絕新封鎖

中央社莫斯科2日綜合外電報導
在莫斯科民眾排隊等著接種疫苗。美聯社
在莫斯科民眾排隊等著接種疫苗。美聯社

俄羅斯今天表示，儘管連4天創下感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日死亡人數新高，仍不會實施新的封鎖措施。

法新社報導，政府統計數據顯示，過去24小時新增679起死亡病例。俄羅斯正盡力解決高傳染性Delta變異病毒株和疫苗接種速度緩慢引發的病例激增問題。

自去年爆發第一波疫情以來，全球確診數第5高的俄國就拒絕實施全面封鎖，並持續舉辦大規模活動，包括在聖彼得堡舉行的2020年歐洲國家盃（Euro 2020）賽事。

染疫人數激增，使得俄國總統普亭（Vladimir Putin）本週再度透過電視現場轉播的人民熱線叩應（Phone-in），呼籲人民接種疫苗。

但克里姆林宮今天排除實施新封鎖的可能性。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒有人想要封鎖。沒錯，這沒得商量。」

俄國第2大城聖彼得堡今天新增101人病故，低於本週稍早公布的119死紀錄。

主辦單位表示，儘管感染率偏高，聖彼得堡今天稍晚主辦的歐洲國家盃西班牙對瑞士8強足球賽事，還是會照常舉行，屆時將有成千上萬球迷觀戰。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）先前表示，如今莫斯科新增確診有9成都是感染Delta變異株。

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