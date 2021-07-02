百萬人連署 歐盟2023年立法「逐步淘汰籠養動物」

在呼籲禁止「籠養動物養殖」的請願書匯集超過一百萬份簽名連署後，歐盟委員會30日表示，將於2023年訂立新法、逐步淘汰該產業，並預計於2027年開始實施。（路透）

在呼籲禁止「籠養動物養殖」的請願書匯集超過一百萬份簽名連署後，歐盟 委員會30日表示，將於2023年訂立新法、逐步淘汰該產業，並預計於2027年開始實施。

根據報導，歐盟委員會此措施將涉及兔子、雛雞、鵪鶉、鴨和鵝等養殖業，將大大影響相關農民的飼養方式。歐盟委員會在聲明中表示這些變化將在2023年正式立法投入試用、並在2027年開始實施。

目前，歐盟的籠養動物養殖規範僅涵蓋蛋雞、肉雞、母豬和小牛等。歐盟「健康和食品安全專員」基里亞基德斯（Stella Kyriakides）在聲明中指出「動物是有感情的，我們有道德和社會責任確保動物的農場條件反映這一點」。

而歐盟這項決定也讓相關團體表示欣慰，世界農業慈善組織歐盟負責人基庫（Olga Kikou）表示「今天，歐盟委員會做出一項歷史性決定，為養殖動物留下遺產」，並指出「公民要求改變，歐盟委員會收到響亮而明確的訊息，做出逐步淘汰籠這樣『明確和有遠見的承諾』。潮流終於開始轉變，我們將繼續關注歐洲機構，直到他們實現這一雄心壯志，並將保持警惕防止既得利益者淡化它」。

基庫還補充表示「工廠化養殖是地球上有知覺的生物遭受虐待的最大原因，停止使用籠子是朝結束工廠化養殖邁出的重要一步」。遊說團體「Euro Group for Animals」則表示，這項變化將影響超過3億隻養殖動物。