拉脫維亞5000多年遺骸 疑為歐洲黑死病零號病人

鼠疫引發的「黑死病」（Black Death) 14世紀席捲歐洲，導致半數以上人口死亡，最新證據顯示，5000年前死在拉脫維亞的一名男子，可能就是鼠疫的零號病人。

英國 廣播公司新聞網（BBC News）報導，黑死病在西元1300年代席捲歐洲，導致半數以上人口喪生。在後來的幾個世紀中，黑死病定期一波又一波地襲擊，造成數百萬人死亡。

德國 基爾大學（University of Kiel）的克勞瑟．格尤拉（Ben Krause-Kyora）在談到拉脫維亞這具5300 年前的遺骸時說：「這是我們目前為止所發現的最古老鼠疫確診者。」

這名男子與其他3人被葬在拉脫維亞薩拉克河（River Salac）河邊一個新石器時代的墓穴中。這條河最後匯入波羅的海。

研究人員對這4人的骨頭和牙齒進行DNA測序，並檢測 細菌和病毒。

研究人員驚訝地發現，其中一名20多歲的狩獵採集者感染了一種古老的瘟疫毒株，病源為一種名為「鼠疫耶氏桿菌」（Yersinia pestis）的細菌。

克勞瑟．格尤拉說：「他很可能是被嚙齒動物咬傷後感染鼠疫耶氏桿菌，並在幾天或一週後死於敗血性休克。」

研究人員認為，這種古老的毒株大約出現在7000年前，當時歐洲中部開始出現農耕。

他們認為，這種細菌可能只是零星地從動物身上轉移到人類身上，但沒有引發大規模爆發。

隨著時間推移，細菌開始感染人類，最終演變為淋巴腺鼠疫，也就是黑死病，它透過跳蚤傳播，在中世紀的歐洲肆虐並造成數百萬人死亡。

鼠疫早期病株傳播速度緩慢的觀點，挑戰了許多關於歐洲和亞洲人類文明發展的理論。

這個觀點也讓鼠疫導致西歐人口於新石器時代末期銳減的假說，受到了質疑。

其他研究人員對這項研究表示歡迎，但說這項研究並未排除鼠疫於這個時期在歐洲廣泛傳播的可能性。

人類通常是在被攜帶鼠疫細菌的嚙齒類跳蚤咬傷或接觸感染鼠疫的動物後感染鼠疫。

今天，這種疾病仍然存在，但如果及早發現，則可用抗生素治療。

這項研究發表在國際期刊「細胞報告」（Cell Reports）上。