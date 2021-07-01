中共建黨百年 法國民團籲終止中國迫害者豁免權

中國 共產黨建黨百年當天，法國維吾爾 族、西藏等人權團體以及政治領袖齊聚外交部旁示威，呼籲法國政府正式承認對維吾爾族的鎮壓為「種族滅絕」，並終止中國迫害者的豁免權。

「公民倡議協會」（Association Initiative Citoyenne）、「終止中國濫用器官移植國際聯盟」（ETAC）以及其他公民團體今天聚集在法國外交部附近進行示威，要求政府承認中國共產黨在新疆犯下的反人道罪與種族滅絕罪。稍後他們也將遞交一封公開信給外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。

這次的抗議行動原本規劃於6月26日國際反酷刑日，最後改於今日，也就是中共 建黨百年紀念日當天舉行。

示威發起者吉羅（Brigitte Guiraud）敦促法國政治人物「終止中國迫害者的豁免權」。她警告中國「極端危險」，並譴責「西方過度順服」。

中國政權透過壓迫手段，企圖抹去不同的族群與信仰，數個捍衛受害者的協會也參加了這場抗議，包括法國維吾爾協會（Association des Ouïghours de France）、自由西藏學生運動（Étudiants pour un Tibet libre）、蒙古人團結協會（Association solidaire mongole）以及法輪大法協會。

政治人物也共襄盛舉，包括議員塔謝（Aurélien Taché）以及國民議會議員，同時也是友台小組成員杜馬（Frédérique Dumas）都出席這場集會。向來支持維吾爾族行動的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）雖未能到場，但也表達支持之意。

雖然有不少歐洲國家已經將中共對維吾爾的鎮壓行徑定調為「種族滅絕」，但有人權大國之稱的法國仍落在其後。

儘管勒德里安曾於2020年7月提議啟動「有獨立觀察人員的國際調查」，而總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾表示新疆發生之事「無法接受」，但卻從未使用「種族滅絕」一詞，為的就是要確保和中國的貿易關係。

格魯克斯曼在內的許多政治人物與組織都呼籲法國與歐洲領袖採取實際行動，他們要求祭出貿易制裁，並中止與中國的經濟夥伴關係。格魯克斯曼強調，「否則，我們將成為反人道罪的共犯」。

歐洲維吾爾學院創辦人（Dilnur Reyhan）指出承認種族滅絕的重要性，她表示，根據法國共同簽署的聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約，一旦承認他國種族滅絕，將敦促法國採取行動阻止這瘋狂的種族滅絕行動。

她說，中國當局不斷向維吾爾人強調，中國是世界最強國，沒有人能來救他們。「但一個外國強權的譴責，將帶給他們希望，繼續堅持」。

自由西藏學生運動共同主席穆契尼（Yangkey Muccini）則重申，不只是維吾爾族，好幾個宗教弱勢族群都是中國政權的目標。在西藏，至今已有170人自焚以揭露中共的壓迫。她指出，今年1月，一名19歲的年輕僧侶2度遭逮捕，最後關押期間被警察虐待導致傷重身亡。

但較為振奮人心的消息也接續於法國傳出。6月17日，40多名國會議員連署，正式提出決議案，敦促政府承認中共在新疆進行種族滅絕。

另外，法媒今天證實，法國司法單位於6月底已因從維吾爾族強迫勞動中獲利的行徑，正式針對全球最大服飾零售商Inditex集團、優衣庫（UNIQLO）等4大紡織集團展開「掩藏反人道罪」的調查，並交由法國國家反恐小組（PNAT）進行。