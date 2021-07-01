菲律賓塔爾火山噴發1公里高蒸氣羽流 警戒升級

去年在菲律賓曾噴發的塔爾火山主火山口下午一度噴發1公里高的蒸氣岩漿羽流，接下來幾天到幾週內，可能火山爆發，已將警戒層級提高到3級。美聯社

菲律賓火山暨地震 研究所今天通報，去年曾噴發的塔爾火山主火山口下午一度噴發1公里高的蒸氣岩漿羽流，接下來幾天到幾週內，可能火山爆發，已將警戒層級提高到3級。

菲律賓國家警署發布聲明表示，菲國警察 總長艾里薩（Guillermo Eleazar）已要求塔爾火山（Taal）所在的甲拉巴松區（Calabarzon）警方提高警戒，監控火山活動發展並與地方政府協調，在疏散周邊居民時提供協助。

塔爾火山位於馬尼拉都會區南方，去年1月曾噴發約1公里高火山灰雲，警戒等級上升到第4級，瀕臨爆發。火山灰甚至飄散到大馬尼拉地區，馬尼拉國際機場 一度暫停起降。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）昨天表示，臭氧與衛星監測資料顯示，塔爾火山持續釋出羽流和煙霧，已飄散到馬尼拉都會區及八打雁省（Batangas）、拉古納省（Laguna）、甲美地省（Cavite）等周邊省分，甚至從呂宋島南部進一步往呂宋島中部擴散，影響範圍達27個省分。

菲律賓火山暨地震研究所今天通報，塔爾火山主火山口下午短暫噴發1公里高的深色蒸氣岩漿羽流，但沒有伴隨火山地震。

菲律賓火山暨地震研究所指出，這意味主火山口有岩漿侵入，可能導致進一步噴發。有鑑於火山碎屑流和火山海嘯可能的危害，強烈建議塔爾火山島和八打雁省阿岡西約鎮（Agoncillo）、勞瑞鎮（Laurel）等高風險區居民撤離。

塔爾火山去年噴發後，今年2月擾動又加劇，當局當時曾強制撤離周邊居民。隨著火山活動增加，菲律賓火山暨地震研究所於3月9日將塔爾火山警戒層級提高到2級。

菲律賓火山警戒分為5級，1級意謂出現低程度火山擾動；2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意謂火山瀕臨爆發；5級是火山已爆發，岩漿或灰柱自火山口蔓延6公里。