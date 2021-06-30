我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴 財務長也被告

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

連環爆不停 ​加拿大校遺址再發現「182個無名塚」

編譯張君堯／即時報導
自五月底開始，加拿大陸續在多個原住民寄宿學校遺址挖出數百具遺骸，其中更包含年紀僅3歲的小孩，疑似為種族迫害、引發國際譁然。如今加拿大西部的另一個原住民社區又在一所寄宿學校的遺址發現近200具遺骸，增加加拿大境內無名塚的數量。(Getty Images)
自五月底開始，加拿大陸續在多個原住民寄宿學校遺址挖出數百具遺骸，其中更包含年紀僅3歲的小孩，疑似為種族迫害、引發國際譁然。如今加拿大西部的另一個原住民社區又在一所寄宿學校的遺址發現近200具遺骸，增加加拿大境內無名塚的數量。(Getty Images)

自5月底開始，加拿大陸續在多個原住民寄宿學校遺址挖出數百具遺骸，其中更包含年紀僅3歲的小孩，疑似為種族迫害、引發國際譁然。如今加拿大西部的另一個原住民社區又在一所寄宿學校的遺址發現近200具遺骸，增加加拿大境內無名塚的數量。

據報導，加拿大不列顛哥倫比亞省南部內陸區克蘭布魯克（Cranbrook）的下庫特尼原住民部族（The Lower Kootenay Band）指出，他們利用雷達技術在當地一間「聖尤金天主教寄宿學校」（St Eugene's Mission）遺址發現共計182個無名塚、並在其大約一米深地下內發現遺骸。

下庫特尼原住民部族在聲明中指出，他們認為這些遺骸是克圖納克薩（Ktunaxa）族人，當中還包括下庫特尼及鄰近「第一民族」等。自19世紀開始到1990年代，有超過15萬原住民兒童被迫進入國家資助的寄宿學校，迫使他們融入加拿大社會，而虐待在校裡很普遍，成千上萬的孩子死於疾病、照顧不周和其他原因。

這也是繼「坎盧普斯印地安寄宿學校」舊址發現215具原住民兒童遺骸後，不列顛哥倫比亞省再次發現寄宿學校舊址有大量無名塚。而相關事件的陸續曝光，也讓許多當年的倖存者出面表示「加拿大未能正視他們多年來所知道的事情」、導致創傷更加嚴重，無數朋友和親戚在本應負責照顧他們的機構中喪命，最終更成了無名塚。

加拿大

上一則

歐洲杯球迷爆群聚感染 蘇格蘭激增2000起確診

延伸閱讀

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命
美民調：多數國家民眾負面看待中國

美民調：多數國家民眾負面看待中國
熱浪襲美 農產價格飆漲

熱浪襲美 農產價格飆漲
北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收

北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
北韓最高領導人金正恩。路透

北韓承認金正恩爆瘦 人民受訪稱心痛落淚

2021-06-27 11:47

精彩推薦

超人氣

更多 >
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流