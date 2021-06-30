連環爆不停 ​加拿大校遺址再發現「182個無名塚」

自五月底開始，加拿大陸續在多個原住民寄宿學校遺址挖出數百具遺骸，其中更包含年紀僅3歲的小孩，疑似為種族迫害、引發國際譁然。如今加拿大西部的另一個原住民社區又在一所寄宿學校的遺址發現近200具遺骸，增加加拿大境內無名塚的數量。(Getty Images)

自5月底開始，加拿大 陸續在多個原住民寄宿學校遺址挖出數百具遺骸，其中更包含年紀僅3歲的小孩，疑似為種族迫害、引發國際譁然。如今加拿大西部的另一個原住民社區又在一所寄宿學校的遺址發現近200具遺骸，增加加拿大境內無名塚的數量。

據報導，加拿大不列顛哥倫比亞省南部內陸區克蘭布魯克（Cranbrook）的下庫特尼原住民部族（The Lower Kootenay Band）指出，他們利用雷達技術在當地一間「聖尤金天主教寄宿學校」（St Eugene's Mission）遺址發現共計182個無名塚、並在其大約一米深地下內發現遺骸。

下庫特尼原住民部族在聲明中指出，他們認為這些遺骸是克圖納克薩（Ktunaxa）族人，當中還包括下庫特尼及鄰近「第一民族」等。自19世紀開始到1990年代，有超過15萬原住民兒童被迫進入國家資助的寄宿學校，迫使他們融入加拿大社會，而虐待在校裡很普遍，成千上萬的孩子死於疾病、照顧不周和其他原因。

這也是繼「坎盧普斯印地安寄宿學校」舊址發現215具原住民兒童遺骸後，不列顛哥倫比亞省再次發現寄宿學校舊址有大量無名塚。而相關事件的陸續曝光，也讓許多當年的倖存者出面表示「加拿大未能正視他們多年來所知道的事情」、導致創傷更加嚴重，無數朋友和親戚在本應負責照顧他們的機構中喪命，最終更成了無名塚。