熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

加拿大卑詩省近來遭到嚴重熱浪 侵襲，位在溫哥華東方兩百多公里的萊頓村，29日出現華氏121.2度的加國史上最高溫 ，上周末以來溫哥華地區已有130多人因高溫喪生，多半是老人和慢性病患者。許多基礎設施及房舍甚至因為高溫出現「融化」的現象。

加拿大氣象學家鄧肯在社群平台表示，沒料到有生之年會遇到如此高溫：「北緯50度時幾乎達到華氏122度。地球上從未在其他北方地區出現這種程度的熱浪。」鄧肯還說現在才6月，一般全年最高氣溫都落在7月下旬。他解釋此次熱浪是因西北高壓引起，並因人類造成的氣候變遷而惡化。

《時代雜誌》報導，西雅圖28日中午高溫上升至華氏107.6度，打破26日華氏104度歷史新高。俄勒岡州波特 蘭的高溫也一路飆到華氏114.8度。高溫迫使學校和公司關閉，Covid-19檢測站和疫苗接種移動站也停止服務。波特蘭電車因電纜融化，輸電網路承受巨大壓力因此暫停服務。

英國標準新聞晚報（Standard）指出，高溫還導致路面變形或鬆動。西雅圖工人每天至少2次用水沖洗吊橋，以避免鋼在高溫下膨脹、干擾開關運作。美國政府還開設「避暑中心」讓居民躲避熱浪。